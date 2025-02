Llegó el carnaval: Siete consejos y recomendaciones de la OCU para el maquillaje de los niños A los niños les encanta que les maquillen, pero es mejor no usar maquillajes en niños menores de 3 años. Así lo advierte la Organización de Consumidores y Usuarios.

El carnaval es, para muchos, la época más bonita y divertida del año. Y ya está aquí. Las calles se llenan desde hoy de fantasía, color y magia. Adultos y niños se transforman en hadas, payasos, policías, bomberos, magos... solo hay que echarle mucha imaginación y muchas ganas para convertirse en lo que se quiera ser. Sin embargo, también puede ser una fiesta peligrosa si no se celebra con precaución. Por eso, desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) han lanzado varias recomendaciones para disfrutar de un carnaval sin sorpresas ni riesgos, sobre todo en el caso de los más pequeños.

Lo primero es tener cuidado a la hora de comprar el disfraz. «En el envoltorio del disfraz figura la edad mínima recomendada y también una serie de advertencias e instrucciones», apuntan desde OCU. «Presta atención a las piezas pequeñas de los adornos: comprueba que no quedan al alcance de menores de 3 años. Ten cuidado con los adornos o espumas frágiles que un niño pequeño puede romper y convertir en trozos pequeños con los que se puede atragantar», añaden.

Hay que tener en cuenta, además, que muchos disfraces pueden ser inflamables, por lo que hay que tener cuidado con el fuego.

Por otro lado: los maquillajes. A los más pequeños de la casa les encanta maquillarse, pero es mejor no hacerlo en menores de 3 años, y en cualquier caso, utilizar maquillajes al agua, que son fáciles de aplicar y de quitar. En este contexto, OCU ofrece siete recomendaciones a tener en cuenta:

- En los productos de maquillaje comprueba que lleva el marcado CE y tiene lista de ingredientes y la duración.

- Ojo a esa duración: si vas a usar las pinturas del año anterior, comprueba que no hayan caducado.

- Procura no utilizar maquillajes en niños menores de 3 años. No solo pinturas de cara, sino también los esmaltes para las uñas, que pueden tener disolventes.

- En niños más mayorcitos o también para adultos, recurre a maquillajes al agua, fáciles de aplicar y de quitar.

- En caso de reacción (picor, enrojecimiento...) elimina inmediatamente el maquillaje, aclara con mucha agua y no vuelvas a usarlo.

- Una buena manera de proteger la piel (tanto en la cara o del cuerpo) y de facilitar la eliminacion de la pintura es extender antes una capa de crema hidratante y luego pintar sobre ella.

- Al acabar lava bien la piel, eliminando cualquier resto de maquillaje.

«Ten en cuenta que afirmaciones como »hipoalergénico« o »testado dermatológicamente« no son garantía de nada, son alegaciones sin validez científica», apuntan. Al igual que ocurre en otros cosméticos, los maquillajes de carnaval pueden contener entre sus ingredientes sustancias químicas susceptibles de causar problemas. Por eso es extremadamente importante ser cautos.

Cuidado con las lentillas de fantasía

Desde la organización lo tienen claro: Con los ojos es mejor no jugar. Si las compras en puntos de venta no autorizados o no están sujetas a ningún control de seguridad, puedes tener problemas. Si pese a todo vas a usarlas toma las mismas medidas de higiene que con unas lentillas normales, lávalas de vez en cuando junto con tus manos y nunca duermas con ellas puestas.

Cuidado con la sangre falsa

«No es un juguete», señalan, sino un producto cosmético. Como tal, ha de venderse con seguridad y cumplir varios requisitos. Además, no se deben usar en menores de 14 años, e incluso si lo utiliza un adulto, deben tomarse precauciones pues pueden incluir ingredientes potencialmente tóxicos: evita su ingestión, que entre en contacto con las mucosas, etc.