HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:53

Comenta

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  2. 2

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  3. 3 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  4. 4 Maribel Vilaplana, en el hospital
  5. 5 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Cinco de las diez localidades más lluviosas de España este sábado son extremeñas
  8. 8 Despedida a RUCA
  9. 9 Embestida a un coche, tiroteo y secuestro de su conductor en Madrid
  10. 10

    Nueve meses de prisión por calumnias e injurias contra el alcalde de Malpartida de Plasencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana