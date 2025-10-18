HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
El bolso con forma de barra de pan diseñado por Moschino en 2024. Moschino

Bolsos de alta costura

Muestra en París ·

Símbolo de estatus en algunos casos, nos encontramos ante el accesorio más imprescindible en el vestir de la mujer, con permiso de los zapatos

Abraham de Amézaga

Sábado, 18 de octubre 2025, 19:54

Comenta

El asunto del bolso', 'Le cas du sac' en francés. Ese fue el título de la exposición que hace poco más de cuatro lustros el ... Museo de las Artes Decorativas de la capital del Sena dedicó a este complemento. Fue una completa muestra que reunía más de trescientas piezas, de diferentes épocas, tamaños, formas y colores, y que resultó un éxito de público durante los cuatro meses que permaneció abierta. En el certamen no solo se exponía este accesorio; el público también tenía la oportunidad de observar la evolución en cuanto a usos y costumbres del ser humano -sobre todo de las mujeres, por ser las principales usuarias-, y respecto a la creatividad e ingenio que este puede llegar a desplegar a la hora de diseñarlos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Extremadura registra un nuevo temblor
  2. 2

    Hacienda solicita de forma masiva información de sus ingresos a las comunidades de vecinos
  3. 3 La Aemet prevé la llegada de la lluvia a Extremadura por el paso de varios frentes atlánticos
  4. 4 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  5. 5 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  6. 6

    El angustioso traslado al hospital de Mérida del vecino de la calle Panaderos
  7. 7 Multas de más de tres mil euros a patinetes y bicicletas eléctricas que no cumplan este requisito a partir de enero
  8. 8 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz
  9. 9 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  10. 10 Extremadura a través del paladar: siete platos típicos del recetario extremeño

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Bolsos de alta costura

Bolsos de alta costura