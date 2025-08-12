BOE lo confirma: Estos son los mejores vinos del año Cinco vinos españoles, de Navarra, Rías Baixas, Cataluña, Cava y Rueda, conquistan el palmarés de los Premios Alimentos de España 2025

D.H. Martes, 12 de agosto 2025, 10:36 Comenta Compartir

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado los ganadores de los Premios Alimentos de España a los Mejores Vinos 2025, un galardón que reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional y pone en valor los vinos con Denominación de Origen Protegida (DOP) e Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocidas por la Unión Europea.

En esta edición, han participado 23 bodegas españolas en cinco categorías: vino tinto, blanco, rosado, espumoso y de licor. El jurado, compuesto por expertos del sector, ha valorado no solo la calidad organoléptica de cada vino, sino también la innovación, sostenibilidad, impacto en el medio rural y proyección internacional.

Ganadores de los Premios Alimentos de España a los Mejores Vinos 2025

- Mejor vino tinto

Altos de Inurrieta Reserva 2020 – DOP Navarra

Bodega: Inurrieta (Falces, Navarra)

Elaborado con uvas graciano y cabernet sauvignon, este vino destaca por su elegancia, cuerpo carnoso y notas minerales. El jurado ha reconocido la apuesta de la bodega por la sostenibilidad y la innovación tecnológica.

- Mejor vino blanco

Paco & Lola Prime 2021 – DOP Rías Baixas

Bodega: Cooperativa Vitivinícola Arousana (Meaño, Pontevedra)

Un albariño de gran proyección internacional, con aromas a fruta madura y notas salinas. La cooperativa más grande de Rías Baixas ha sido premiada por su labor en I+D+i y su impulso a la exportación.

- Mejor vino rosado

De Casta 2024 – DOP Cataluña

Bodega: Miguel Torres (Vilafranca del Penedès, Barcelona)

Un vino emblemático desde 1969, con aromas florales y paladar equilibrado. Reconocida a nivel mundial, la bodega Miguel Torres es un referente en sostenibilidad y responsabilidad social.

- Mejor vino espumoso

Gran Reserva Masía SXV Brut Nature 2015 – DOP Cava

Bodega: Rovellats (Sant Martí Sarroca, Barcelona)

Con más de 105 meses de crianza, este espumoso combina tradición familiar e innovación enológica, ofreciendo un perfil elegante y complejo.

- Mejor vino de licor

De Alberto Dorado – DOP Rueda

Bodega: Hijos de Alberto Gutiérrez (Serrada, Valladolid)

Elaborado con uva verdejo, destaca por su gran expresividad y persistencia. La bodega apuesta por la tradición, la sostenibilidad y la digitalización.

Un reconocimiento anual a la calidad del vino español

Estos premios, convocados anualmente desde 2013, forman parte de la estrategia del Ministerio para apoyar y promocionar el sector vitivinícola español. Los vinos galardonados en 2025 habían obtenido previamente una de las mejores puntuaciones en el Concurso Internacional de Vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores. El sector vitivinícola nacional sigue demostrando su dinamismo, diversidad y excelencia, consolidando a España como una de las potencias mundiales en producción y exportación de vinos de calidad.