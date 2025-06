Banco Santander lanza un aviso urgente para este sábado 14 de junio: estos servicios dejarán de funcionar

Irene Toribio Jueves, 12 de junio 2025, 16:56 Comenta Compartir

El Banco Santander ha lanzado un aviso urgente a todos sus clientes para alertar de que el próximo sábado 14 de junio a las 21:00h (hora de la península) algunos de sus servicios no van a estar disponibles. Tal y como informan desde la entidad, iniciarán unas labores de mejora de sus sistemas, lo que supondrá que algunos servicios del banco van a estar puntualmente no disponibles. Entre ellos, no podrás hacer ni recibir Bizum, transferencias u operar desde cajeros automáticos (aunque sí sacar dinero).

¿Qué vas a poder hacer con total normalidad?

- Retirada de dinero en todos los cajeros automáticos.

- Pagar con tus Tarjetas Santander, tanto en establecimientos físicos como online.

- Si tienes un negocio, podrás usar los TPV como cualquier otro día.

¿Qué va a estar fuera de servicio?

Sus canales digitales, Banca Online y App Santander y también el Contact Center.

- Las transferencias, tampoco podrás hacer ni recibir Bizum.

- Las nuevas contrataciones de productos o servicios.

- La operativa en cajeros automáticos Santander (salvo retirada de efectivo).

Desde la entidad, que se ha comunicado con sus clientes a través de un correo electrónico, avisan de que intentarán restablecer todos los servicios lo antes posible.