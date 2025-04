El asesino de Álex afronta otros 15 años por agresión sexual, además de la permanente revisable

Francisco Javier Almeida, el presunto asesino de Álex, en Lardero, el 28 de octubre del pasado año, se enfrentará a prisión permanente revisable, y a ... otros 15 años más de cárcel por supuesta agresión sexual. Un delito que, según ha podido saber este diario, habría precedido a la asfixia del pequeño por estrangulamiento.

La Fiscalía y las acusaciones particular y popular, ejercidas estas dos últimas por la familia de Álex y por la Asociación Clara Campoamor, respectivamente, coinciden, aunque con matices, en las peticiones de cárcel, no así en las indemnizaciones. Mientras el fiscal reclama el pago de 250.000 euros para cada uno de los progenitores y 150.000 euros para el hermano pequeño, las acusaciones popular y particular solicitan dos millones de euros –uno por cada padre–, una cantidad que no podrán reclamar subsidiariamente al Estado en este procedimiento al haber sido denegada la petición. Por su parte, la defensa, pide la absolución para su cliente.

Con el fin de blindar que Almeida pueda pisar de nuevo la calle, como ya ocurrió en abril de 2020 tras serle concedida la libertad condicional, las acusaciones solicitan también que, una vez cumplida la condena, no pueda residir en La Rioja por diez años, además de que sea inhabilitado por el mismo periodo para ejercer cualquier cargo que implique contacto con menores.

Alicia Redondo, abogada que dirige las acusaciones particular y popular, confirmó ambas peticiones y calificó de «inhumano lo que este depredador reincidente hizo con un niño de tan solo 9 años». Confía en que la justicia lo condene a la pena máxima «para que no pueda arrebatar la vida a ningún ser inocente. Todos buscamos y queremos seguridad y protección para nuestros hijos». «El peso de la ley y la contundencia de nuestro sistema penal –abunda– debe ser aplicado ante un hecho tan cruel y despiadado».

Previsiblemente el crimen de Lardero será juzgado en el primer trimestre del próximo año, después de que la juez haya dictado la apertura de juicio oral. Dados los delitos, será un jurado el que tendrá que decidir sobre la culpabilidad o inocencia de Francisco Javier Almeida, quien ya fue condenado en otras dos ocasiones anteriores. La primera a siete años de cárcel por una agresión sexual cometida el 29 de julio de 1993. Cumplió poco más de la mitad y quedó en libertad el 2 de mayo de 1997. Año y medio después cometió el asesinato de la joven agente inmobiliaria por el que fue sentenciado a 30 años. Sin terminar la condena, fue puesto en libertad en abril de 2020 y de nuevo un año y medio después, fue detenido por el asesinato de Álex, el pequeño al que habría engañado para que subiera a su casa, en el 3º B del número 5 de la calle Río Linares, en el barrio Entre Ríos de Lardero, a escasos metros de donde el pequeño, que iba disfrazado de la niña del exorcista ante la proximidad de Halloween, jugaba con unos amigos. Allí habría acabado con su vida.