Apagón de los canales SD: «Mi tele no se ve», qué ocurre y cómo solucionarlo

La televisión ha cambiado. Todos los canales de la Televisión Digital Terrestre (TDT) apagaron este miércoles 14 de febrero su señal en definición estándar (SD). A partir de ahora se va a emitir únicamente en alta definición (HD). Un cambio que desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales explican que permite «terminar de modernizar la experiencia televisiva gracias a una mayor calidad de imagen y sonido». Así que, si no has estado atento a este cambio, quizá la mañana de este jueves te hayas visto sorprendido porque no puedas ver ninguno de los canales de tu televisión, te contamos cómo solucionarlo.

Aunque más del 98% de las televisiones actuales ofrecen sin problema los servicios de HD, lo primero que se recomienda es verificar que la nuestra sea compatible con la alta definición. Así, si actualmente ya estás viendo canales con esta calidad significa que es compatible.

Pero si tienes una tele que tiene algunos años, es posible que no tenga la capacidad de hacerlo. Una de las opciones que tenemos entonces es comprar una nueva, pero tranquilo porque no es estrictamente necesario. Existen decodificadores externos compatibles con la nueva TDT de alta definición. Estos dispositivos se conectan al cable de antena y al televisor, permitiendo recibir la señal de TDT en este formato ahora obligatorio. Se pueden adquirir en tiendas especializadas.

Si mi televisión es compatible, cómo la sincronizo

ste proceso no tiene ningún tipo de coste y en algunos televisores hasta se realiza de forma automática. Los pasos generales serían pulsar el botón menú y desplazarse hasta encontrar una opción parecida a «Configuración». Después, buscar «Canales» y «Sintonización automática». El proceso tardará varios minutos y, una vez finalizado, podrás ordenar los canales como desees.

Si dispongo del servicio por TDT-SAT (vía satélite), ¿qué tengo que hacer?

Si este es tu caso y cuentas con un decodificador que solo permite la recepción en definición estándar, tendrás que sustituirlo por uno en HD para poder seguir recibiendo las señales de TDT.

Tengo alta definición pero sigo sin ver los canales

La televisión digital terrestre, también conocida como TDT, cuenta actualmente con una variedad de más de 25 canales diferentes que son de ámbito nacional, autonómico y local. Canales, que en ocasiones pueden cambiar su frecuencia de emisión, por lo que dejan de verse, o que al ser de reciente creación, todavía no han sido sintonizados.

Para poder localizar nuevos canales o canales que se han mudado de frecuencia debes realizar un nuevo proceso de sintonización de los canales de tu televisor, y para ello utilizar el botón menú de tu mando a distancia. La sintonización es una acción sencilla que no tiene coste alguno y en algunos televisores se realiza de forma automática. Si no sabes cómo hacerlo, puedes consultar este manual.