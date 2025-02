Una alineación astral permitirá ver juntos a todos los planetas en una misma zona de cielo

El cielo nocturno brindará este viernes uno de esos espectáculos que ningún aficionado a la astronomía quiere perderse: una alineación planetaria histórica en la que ... Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno aparecerán al mismo tiempo al anochecer de este 28 de febrero. Plutón (degradado en 2006 a planeta enano) no está invitado a la fiesta.

El llamativo fenómeno astral permitirá contemplar desde la Tierra todos los planetas del sistema solar formando una sola línea, además del Sol y de la Luna. Este episodio astronómico se podrá disfrutar desde cualquier punto de España con los cielos despejados a partir de la hora del ocaso, 19:05 hora peninsular. Mercurio, Venus, Saturno, Marte y Júpiter se podrán observar alineados a simple vista, mientras que para apreciar Urano y Neptuno, los más lejanos del sistema solar, será necesario utilizar un telescopio.

Una alineación planetaria ocurre cuando varios planetas aparecen en la misma zona del cielo desde la perspectiva de la Tierra. Aunque en realidad no están físicamente cerca unos de otros, la disposición de sus órbitas alrededor del Sol hace que, desde nuestro punto de vista, sí parezcan estarlo. El desfile planetario incluye a todos ellos, a los siete, que se podrán ver « en una zona bastante confinada del cielo, mirando al oeste», apunta Fernando Jáuregui (Pamplona, 61 años), astrofísico del planetario de Pamplona.

El fenómeno ocurrirá a la puesta de sol. «Una vez que desaparezca el sol, tendremos justo por encima del horizonte a Saturno. Aunque no va a ser fácil verlo por la propia luminosidad del crepúsculo, estará ahí. Y Mercurio, que es un planeta que se mueve muy deprisa cerca del Sol y que tampoco es fácil verlo, se va a poder ver muy bien. Y tendremos a la Luna y a Venus, muy brillante y espectacular, y muy visible estos meses de invierno; y más arriba estarán Júpiter y Marte. Digamos que en la misma estampa del cielo vamos a tener a todos los planetas del sistema solar. También van a estar Urano y Neptuno, pero necesitaremos telescopios para poder observarlos», detalla el astrofísico navarro.

La experiencia visual se repetirá al anochecer del siguiente día, el sábado 1 de marzo, aunque en este caso se podrá ver mejor la Luna que el día anterior, pero será más complicado contemplar Saturno, que estará todavía más cerca del Sol «y probablemente ya no se pueda ver».

Efecto visual

Jáuregui explica que, en verdad, estamos «ante un efecto visual» que permite ver juntos a todos los planetas en una especie de alineamiento, «como uno al lado del otro». Pero no es así en realidad. Hay que tener en cuenta las enormes distancias entre los distintos planetas del sistema solar, miles de millones de kilómetros, por ejemplo, entre Mercurio, que esta a 47 millones de kilómetros del Sol, y Neptuno, a casi 4.500 millones de kilómetros.

«Cada planeta está en su órbita y lo cierto es que están lejísimos unos de otros. Las distancias son enormes. Pero, puede ocurrir que, en un momento dado, todos estén más o menos colocados en una parte de sus órbitas que permite verlos desde la Tierra como en una misma dirección», explica Jáuregui sobre la maravilla de este viernes. Cuando ocurre ese fenómeno visual, se habla de una alineación planetaria. «Pero en realidad Marte y Júpiter están bastante separados de los demás, mientras que Saturno, Mercurio y Venus están muy juntos».

En España el fenómeno se podrá ver muy bien, incluso en lugares con contaminación lumínica, y siempre mirando hacia el oeste, por donde el sol se pone. Jáuregui recomienda buscar un horizonte oeste lo más bajo posible, sin accidentes geográficos naturales como colinas y montañas, y sin árboles o edificios alrededor. «Que sea lo más plano posible».

Y, desde luego, es importante que haya cielos despejados... y no parece que vaya a ser así. Según las previsiones de la Aemet para el viernes por la noche, los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en la mayor parte de la Península y Baleares, lo que amenaza con deslucir la observación.

El espectáculo de Venus

Las nubes no han impedido que estos días de febrero hayamos podido disfrutar de una de las mejores vistas planetarias proporcionadas por Venus, el astro más brillante del cielo después del Sol y la Luna. «Por eso tiene asociado el nombre de la diosa del amor y la belleza, porque es espectacular verlo a la noche», ilustra Jáuregui. Y mirando este viernes a Venus enseguida podremos ver Mercurio y Saturno, y algo más alejados Júpiter y Marte.

El gran momento para la observación será justo al principio de la noche, en la puesta de sol, prevista unos minutos después de las siete de la tarde. «La mejor hora para ver la alineación será a las 19:30 horas y hasta las 20:00 horas», detalla el experto. Más allá de las ocho de la noche, los planetas más cercanos al Sol empezarán a desaparecer por el horizonte.

Jáuregui explica que no estamos ante un fenómeno tan extraordinario como se ha dicho en algunos foros, donde se ha apuntado que estos siete cuerpos celestes no se volverán a alinear hasta el año 2492. Otros han reducido ese plazo a dentro de cien años. «Todo depende del criterio, de dónde pongas el listón, de cómo afines el ángulo de alineación. Es verdad que es raro ver a todos los planetas juntos en la misma zona del cielo. Que yo recuerde la última vez fue en mayo de 2003. No es desde luego una cosa que pasa todos los días, pero tampoco algo que no volvamos a ver. Yo espero ver alguna alineación similar otra vez».

Por su parte, el presidente de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España (FAAE), el astrofísico Joaquín Álvaro (Cuenca, 70 años), tampoco cree que estemos ante un fenómeno tan especial. «Lo único que ocurre es que van a estar en el cielo todos los planetas en la misma noche, cuando lo normal es que haya tres planetas visibles. En este caso todos estarán dispuestos en la misma parte de la eclíptica (el plano en el que orbitan los planetas), aunque realmente no están todos juntos sino a bastante distancia unos de otros».

Un telescopio pequeño

Álvaro sostiene que será complicado ver Mercurio y Saturno, que a esas horas ya estarán muy bajos en el horizonte, cerca del Sol, y la propia luz del atardecer dificultará su visibilidad. Y para observar Urano y Neptuno «habrá que utilizar un telescopio pequeño». Con todo, el presidente de la FAAE recuerda que este mes de febrero la mayoría de los planetas han estado «visibles», pero este viernes se sumará al baile astral Mercurio, el último en incorporarse. «A cambio será más complicado ver Saturno, que en los últimos días ha estado más visible».

El astrofísico dice que él, particularmente, disfrutó más en 2020 con la conjunción de Júpiter y Saturno, «que se veían los dos muy juntitos y eso sí que fue espectacular. Pero en este caso están todos distribuidos a una distancia en el cielo importante». Con todo, animó a los ciudadanos, aficionados o no a la astronomía, a mirar al cielo estas noches y disfrutar de una conjunción planetaria que no se repetirá hasta 2492, según algunos divulgadores científicos. «Siempre es interesante aprovechar cualquier circunstancia para animar a la gente a mirar al cielo», concluye.