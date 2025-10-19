Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España Alerta por posible presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli

R.H. Domingo, 19 de octubre 2025, 12:20 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de una notificación de alerta alimentaria trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid relativa a la presencia de Listeria monocytogenes y Escherichia coli en queso de cabra moho blanco de la marca Suerte Ampanera.

La información es resultante del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla - La Mancha, Castilla y León, Galicia, País Vasco y Comunidad de Madrid, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Se recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Los datos del producto son:

Nombre del producto: Queso de Cabra Moho Blanco.

Nombre de marca: Suerte Ampanera.

Número de lote: 2509262.

Fecha de caducidad: 10/12/2025.

Peso de unidad: 450 g.

Temperatura: refrigerado.

Síntomas de la toxiinfección por E. coli

Las infecciones por E. coli productora de toxina Shiga se manifiestan, tal y como explican desde la Aesan, inicialmente con calambres abdominales fuertes, que pueden progresar a una diarrea acuosa y sanguinolenta. La diarrea puede variar desde la expulsión de heces sin sangre, hasta la colitis hemorrágica. El periodo de incubación puede ser largo, de 2 a 10 días.

La mayoría de los pacientes se recuperan en un plazo de unos diez días, pero en un pequeño porcentaje de los casos (especialmente niños pequeños y ancianos) la toxiinfección puede conducir a una enfermedad grave, conocida como el síndrome urémico hemolítico (SUH), que puede dar lugar a fallo renal y que es potencialmente mortal. E. coli O157: H7 es el serotipo de E. coli productora de toxina Shiga más importante por su impacto en la salud pública, aunque también existen otros serotipos frecuentemente implicados en brotes y casos esporádicos.