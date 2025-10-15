HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Alerta sanitaria: retiran estos antisépticos por posible contaminación con una bacteria

La AEMPS ha ordenado a Laboratorios Montplet S.L.U la retirada de varios biocidas antisépticos para piel sana

Irene Manzano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:25

Comenta

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada de varios productos antisépticos biocidas de uso común como desinfectantes en piel sana al detectarse la presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia', la cual puede suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

La alerta ha afectado a varios productos fabricados por Laboratorios Montplet S.L.U., que se podían adquirir en supermercados o farmacias. Según informa AEMPS, este problema se detectó el pasado agosto cuando se advirtió de la presencia de esta bacteria en un producto antiséptico para piel sana de uso exclusivo en el ámbito sanitario. Después de una investigación posterior, se ampliaron las medidas para cesar su uso y comercialización.

Estos son los productos y lotes afectados:

  • Montplet Solución acuosa con Clorhexidina 2%. Los lotes afectados son: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, 53855, 54029, 54056.

  • Eroski Spray Clorhexidina Acuosa al 2%. Lote: 52381.

  • Botikit Spray Clorhexidina Acuosa al 2%. Lotes: 53627, 53595.

  • Alvita Clorhexidina Digluconato 2%. Lote: 52383.

  • Cuidaplus Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53103, 53119, 53665.

  • Interapothek (IA) Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53152, 53175.

  • Notaderm Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53112, 53679, 53711.

  • Acofar Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53133, 53150.

¿Qué debes hacer si dispones de alguno de ellos?

Todos estos productos ya se han retirado de la venta, pero si dispones en tu botiquín de alguno de ellos, no lo utilices. Como alternativa, puedes devolverlo en tu farmacia o supermercado habitual o también puedes contactar con el fabricante para su devolución.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un accidente con dos camiones condiciona el tráfico en la N-432 a la altura de Azuaga
  2. 2 Dos ladrones roban 10.000 euros en un restaurante de Badajoz tras reventar varias máquinas con un hacha
  3. 3 Una mujer muere tras ser atropellada por su pareja en La Codosera
  4. 4 La empresaria de 25 años Nerea Pérez representará a Badajoz en Miss Mundo España
  5. 5 Toñi Monjo, la extremeña que ha vuelto a caminar a los 47 años
  6. 6

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  7. 7 Las auroras boreales podrían llegar a España: dónde y cuándo verlas
  8. 8

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  9. 9 El TSJEx deniega la incapacidad permanente a una trabajadora con problemas de rodilla y depresión
  10. 10

    Transportes aprueba de forma definitiva el tramo Badajoz-Bótoa de la autovía A-58

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Alerta sanitaria: retiran estos antisépticos por posible contaminación con una bacteria

Alerta sanitaria: retiran estos antisépticos por posible contaminación con una bacteria