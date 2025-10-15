Alerta sanitaria: retiran estos antisépticos por posible contaminación con una bacteria La AEMPS ha ordenado a Laboratorios Montplet S.L.U la retirada de varios biocidas antisépticos para piel sana

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada de varios productos antisépticos biocidas de uso común como desinfectantes en piel sana al detectarse la presencia de la bacteria 'Burkholderia cepacia', la cual puede suponer un riesgo para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado.

La alerta ha afectado a varios productos fabricados por Laboratorios Montplet S.L.U., que se podían adquirir en supermercados o farmacias. Según informa AEMPS, este problema se detectó el pasado agosto cuando se advirtió de la presencia de esta bacteria en un producto antiséptico para piel sana de uso exclusivo en el ámbito sanitario. Después de una investigación posterior, se ampliaron las medidas para cesar su uso y comercialización.

Estos son los productos y lotes afectados: Montplet Solución acuosa con Clorhexidina 2%. Los lotes afectados son: 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605, 53613, 53855, 54029, 54056.

Eroski Spray Clorhexidina Acuosa al 2%. Lote: 52381.

Botikit Spray Clorhexidina Acuosa al 2%. Lotes: 53627, 53595.

Alvita Clorhexidina Digluconato 2%. Lote: 52383.

Cuidaplus Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53103, 53119, 53665.

Interapothek (IA) Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53152, 53175.

Notaderm Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53112, 53679, 53711.

Acofar Clorhexidina Digluconato 2%. Lotes: 53133, 53150.

¿Qué debes hacer si dispones de alguno de ellos?

Todos estos productos ya se han retirado de la venta, pero si dispones en tu botiquín de alguno de ellos, no lo utilices. Como alternativa, puedes devolverlo en tu farmacia o supermercado habitual o también puedes contactar con el fabricante para su devolución.

