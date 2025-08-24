HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas. Ayuntamiento de Noblejas

Suspende la huelga de hambre el alcalde que reclamaba un instituto en su pueblo

El edil de Noblejas (Toledo), de 76 años, alega motivos de salud para suspenderla pero anuncia movilizaciones

J.M.L.

Toledo

Domingo, 24 de agosto 2025, 14:51

Agustín Jiménez Crespo, el alcalde de Noblejas (Toledo) que el pasado lunes inició una huelga de hambre para exigir a la Junta de Castilla-La Mancha la construcción de un instituto de Educación Secundaria en su localidad, se ha visto obligado a suspender su protesta por motivos de salud.

El alcalde, del PSOE, de 76 años, se recupera ya en su domicilio después de haber perdido cuatro kilos y tras el consejo de su médico puesto que, además de su edad, padece diabetes.

A pesar de haber suspendido su particular movilización, este alcalde, que gobierna en su municipio de 4.000 habitantes desde 1983, tiene intención de convocar movilizaciones ante la Junta de Castilla-La Mancha, también gobernada por el PSOE, para exigir este instituto que, según el edil, la administración autonómica le prometió hace más de diez años.

Sin embargo, la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha no tiene intención de construir un instituto en este pueblo sino en la cercana localidad de Ocaña (Toledo), distante 10 kilometros de Noblejas. En una carta remitida a este ayuntamiento, el consejero de Educación castellano-manchego, Amador Pastor, ha pedido al consistorio que justifique su petición ya que, en su opinión, no hay un incremento significativo del número de nuevas matrículas en Infantil y Primaria en Noblejas.

De hecho, según el consejero, este próximo curso la localidad de Noblejas incorporará en sus centros de Infantil en el nivel de 3 años a 39 alumnos frente a los 64 del curso 2021/2022, lo que demostraría que la exigencia de este ayuntamiento no estaría justificada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Infoex desactiva el nivel 1 de peligrosidad por un fuego en Campanario
  2. 2

    Muere un hombre de 45 años cinco días después de luchar contra el fuego en Salamanca
  3. 3 Herido grave tras una salida de vía y vuelco de un vehículo en la provincia de Badajoz
  4. 4

    Los daños a los cerezos por el fuego: «En horas hemos perdido el trabajo de una vida»
  5. 5

    McDonalds abrirá el cuarto establecimiento en Badajoz este año
  6. 6 Muere un ciclista de 18 años tras una caída masiva en Soria
  7. 7 Las obras de asfaltado de la A-5 en dirección a Madrid desvían el tráfico
  8. 8 Detenido un médico por grabar a pacientes sin su consentimiento en Alicante
  9. 9 Herido grave un hombre de 66 años tras una cornada en un festejo taurino celebrado en Guadalupe
  10. 10 Tiramisú de limón: receta fácil, refrescante y sin horno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Suspende la huelga de hambre el alcalde que reclamaba un instituto en su pueblo

Suspende la huelga de hambre el alcalde que reclamaba un instituto en su pueblo