Ajuar extraterrestre en la Edad del Bronce

La llamada Edad de los Metales supuso un importante avance en la historia de la humanidad. Se buscaba un material cada vez más resistente. Así ... primero fue la Edad del Cobre, unos 3.000 años antes de Cristo (a. C.); le siguió la Edad del Bronce, unos 2.000 años a. C. y culminó con la Edad del Hierro, unos 1.000 años a. C. Sin embargo, los habitantes de lo que hoy es Villena, en Alicante, se adelantaron a su tiempo y en plena Edad del Bronce comenzaron a utilizar hierro. Pero no un mineral cualquiera, sino trozos procedentes de uno o varios meteoritos.

El descubrimiento lo han confirmado los investigadores que analizaron dos de las 66 piezas del Tesoro de Villena, un increíble hallazgo realizado en 1963 por el arqueólogo José María Soler. Según la revista Trabajos de Prehistoria del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el material ferroso encontrado en estas dos piezas «enfrentaba» los criterios de los expertos al datarlas. Se trata de una pequeña semiesfera hueca recubierta con una lámina calada de oro que pudiera ser parte de un cetro, de un bastón o de la empuñadura de espada, y un brazalete abierto visiblemente oxidado. Los trabajos científicos iniciados en 2007 pretendían investigar el origen del material, para determinar si era hierro procedente de mineral terrestre o extraído de un meteorito caído desde el espacio exterior. El problema, según recoge la publicación, fue determinar la técnica menos invasiva para no deteriorar las piezas del tesoro al proceder a la toma de muestras. Espectro de rayos-X De esa manera se procedió a extraer con la punta de bisturíes sendas escamas de óxido «con un peso de fracciones de miligramo» de cada una de las piezas. Los investigadores sometieron las muestras al espectrómetro Metorex X-MET 420 MP que trabaja por fluorescencia de rayos-X para conocer el tipo de material férreo. En la conclusión del trabajo se apunta que los datos disponibles «apuntan a que el casquete y la pulsera del Tesoro de Villena serían de momento las dos primeras piezas atribuibles a hierro meteorítico en la península ibérica, lo que es compatible con una cronología del Bronce Tardío, anterior al inicio de la producción generalizada de hierro terrestre». La revista del CSIC recuerda que hay más ejemplos del uso del hierro meteorítico en Europa pero un milenio después. Este es el caso de una punta de flecha encontrada en Mörigen (Suiza), de entre el 900-800 a. C., o de algunos objetos hallados en Polonia, fechados entre el 800-600 a. C. Sin embargo existen fuera de Europa piezas fabricadas a partir de material extraterrestre. Entre ellas destacan objetos de la tumba de Tutankamón. En particular una bella daga con empuñadura de oro cuya hoja apenas muestra signos de oxidación. Esto pudo deberse a la extrema sequedad de la tumba, aunque había otros objetos de hierro en misma estancia que presentaban la superficie corroída.

