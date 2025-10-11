Un afortunado del sorteo de La Primitiva gana 1,2 millones de euros este sábado
La recaudación del sorteo de este 11 de octubre de 2025 ascendió a 10.581.666 euros
R. H.
Sábado, 11 de octubre 2025, 22:50
La combinación ganadora del sorteo de 'La Primitiva' celebrado este sábado, 11 de octubre, ha estado formada por los números 8, 10, 29, 38, 45 y 47. El número complementario es el 43, el reintegro el 6 y el Joker, 8045478.
La recaudación ha ascendido a 10.581.666 euros.
En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro), por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 15.500.000 euros.
De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante, premiado con 1.248.450,19 euros y que ha sido validado en el Despacho Receptor nº 50.685 de Málaga, situado en José Calderón, 71 - Campanillas.