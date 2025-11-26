HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 26 de noviembre, en Extremadura?
Un acertante del sorteo de la Bonoloto gana más de 150.000 euros este miércoles

La recaudación del sorteo ascendió a 2.525.396,50 euros

R. H.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 22:28

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este miércoles, 26 de noviembre, ha estado formada por los números 7, 9, 25, 30, 41 y 49. El número complementario es el 46 y el reintegro, el 9.

La recaudación ha ascendido a 2.525.396,50 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiado con 150.307,29 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 32 de Valencia, situada en Colón, 28 (entrada por Pizarro, 2).

