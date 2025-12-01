HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz

Loterías y apuestas

Un acertante de La Primitiva se lleva más de 132.000 euros este lunes

La recaudación del sorteo ascendió a 6.744.110 euros

R. H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:18

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 1 de diciembre de 2025, está compuesto por los números 02, 16, 28, 38, 41 y 47. El número complementario ha sido el 8 y el reintegro, el 6. El Joker ha correspondido al 5428533.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.744.110 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 51.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiados con 132.620,25 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 Administración Nº: nº 213 de Madrid, situada en C/ La Pueblanueva, 36.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 88 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 2.762,92 euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué ha pasado con las ayudas de 480 euros a amas de casa: ¿se puede seguir solicitando la RAI?
  2. 2 Muere en Badajoz un motorista de 29 años tras un choque en la avenida de Elvas
  3. 3 Desalojadas ocho familias en Cáceres por el riesgo de colapso de la fachada de un bloque de pisos
  4. 4 Robos en dos pisos de Badajoz mientras sus dueños estaban fuera de la ciudad
  5. 5 El Faro amplía su oferta gastronómica con una nueva tienda que trae una sorpresa muy dulce
  6. 6 El padre de una de las jóvenes halladas muertas en Jaén: «Mi hija no se suicidó»
  7. 7 Sorpresa en la Guía Repsol: tres conventos extremeños premiados por sus dulces
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9

    Un extremeño crea una aplicación para detectar estafas online
  10. 10

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Bilbao con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un acertante de La Primitiva se lleva más de 132.000 euros este lunes

Un acertante de La Primitiva se lleva más de 132.000 euros este lunes