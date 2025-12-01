Un acertante de La Primitiva se lleva más de 132.000 euros este lunes

Lunes, 1 de diciembre 2025

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este lunes, 1 de diciembre de 2025, está compuesto por los números 02, 16, 28, 38, 41 y 47. El número complementario ha sido el 8 y el reintegro, el 6. El Joker ha correspondido al 5428533.

La recaudación del sorteo ascendió a 6.744.110 euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 51.000.000 de euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante, premiados con 132.620,25 euros y que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 1 Administración Nº: nº 213 de Madrid, situada en C/ La Pueblanueva, 36.

De Tercera Categoría (5 aciertos) hay 88 boletos sellados y cada uno de ellos se lleva 2.762,92 euros.