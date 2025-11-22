Un acertante de la Bonoloto gana más de 180.000 euros este sábado La recaudación del sorteo ascendió a 2.847.747 euros.

R. H. Sábado, 22 de noviembre 2025, 22:35

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 22 de noviembre de 2025, ha estado formada por los números 22, 23, 40, 43, 44 y 46. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 8.

La recaudación del sorteo ascendió a 2.847.747 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de un único acertante podría ganar 3.800.000 euros.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe UN boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 55 de Torremolinos (Málaga), situada en Avda. Isabel Manoja, 30.

