Paseantes bajo el sol en un barrio de Madrid. José Ramón Ladra

2.170 personas murieron en agosto por calor, la cifra más alta para este mes desde que hay registros

Este verano ha sido el más cálido de la serie histórica junto al de 2022, según la Aemet

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:21

El verano meteorológico de 2025, que acaba de terminar, ha sido el más caluroso desde que hay registros junto al de 2022, según ha avanzado ... este lunes el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. Ambos veranos fueron unos 2ºC más cálidos de lo normal, un exceso de temperatura que ha tenido graves efectos en la salud. Así lo certifican las estimaciones de MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria que gestiona el Instituto de Salud Carlos III. Los datos indican que este pasado mes de agosto han muerto 2.170 personas a causa del exceso del calor, la cifra más elevada desde hace diez años, cuando se empezaron a contabilizar este tipo de decesos. Supone un 71% más con relación a agosto de 2024, cuando fallecieron por este motivo 1.271 personas.

