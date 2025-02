El Valle del Jerte pide más médicos para las urgencias: «Estamos abandonados»

No será la primera vez que protesten, pero los vecinos del Valle del Jerte, los cerca de 7.000 adscritos al centro comarcal de ... Cabezuela, quieren volver a salir a la calle. «La situación no ha cambiado, estamos abandonados», resume David Martín, portavoz de la plataforma ciudadana por la sanidad pública.

Su lista de reivindicaciones es amplia pero su reclamación prioritaria es que se refuercen con más médicos las urgencias de tarde y los fines de semana. «No puede haber solo un médico, porque ocurre que si vas al centro por cualquier emergencia te encuentras un día sí y otro también con que no hay nadie, porque el facultativo ha tenido que salir a otra urgencia», explica Martín.

Tornavacas, Rebollar, Jerte, Navaconcejo y Cabezuela cuentan con atención sanitaria en sus respectivos centros de salud durante las mañanas de lunes a viernes, «a excepción del consultorio de Rebollar, donde solo hay atención dos días a la semana», matiza el portavoz.

Desde las tres de la tarde cada día laboral y los fines de semana, los vecinos de estas poblaciones deben acudir al centro de salud de Cabezuela. «Es nuestro centro de referencia pero no cuenta con los equipos precisos, porque un solo médico es insuficiente para garantizar la atención a los vecinos».

La pasada primavera se movilizaron para reclamar que se reforzara la Atención Primaria en su zona. Más médicos y enfermeras para aliviar la carga de trabajo de los profesionales de la zona de salud y reducir plazos de espera que mejoren la atención sanitaria que reciben. «Pero desde entonces nada ha cambiado», asegura David Martín.

Este mes han celebrado la primera reunión para poner sobre la mesa que el problema continúa y acordar nuevas protestas. «El encuentro lo hemos celebrado ya en Cabezuela, se ha acordado retomar las movilizaciones, y nuestro objetivo es repetir las reuniones en otros pueblos y después solicitar los permisos precisos para protestar ante la Asamblea de Extremadura; queremos que los políticos nos escuchen».

Cansados

Porque los usuarios del centro comarcal de Cabezuela de Valle están cansados de la atención sanitaria que reciben. «No puede ser, de verdad, que en la zona solo haya un médico por las tardes y los fines de semana, es absolutamente insuficiente, estamos abandonados».

Reclaman más médicos para las urgencias pero no es su única reivindicación. Los vecinos del Valle piden también más fisioterapeutas para reducir la lista de espera, una unidad de salud mental en la zona, incrementar igualmente el número de pediatras, que los traslados en ambulancia cuenten con sanitarios cuando sea preciso y que el SES «proporcione a los trabajadores que llegan a la zona de salud formación suficiente, tanto en gestión como en utilización de los programas informáticos, para que los ciudadanos no tengan que ir a la consulta más veces de las precisas para que se recete a personas de más de 80 años, postradas en la cama y que no pueden moverse, pañales suficientes y no un pañal diario».

De igual manera, piden que la zona de salud cuenten con una farmacia de guardia, «los fines de semana tenemos que ir hasta Plasencia para comprar los medicamentos», y que se completen las plantillas de especialistas del Hospital Virgen del Puerto. «Basta mi caso para ver cuál es la situación. Tenía una revisión oncológica el pasado 18 de septiembre, me llamaron para decirme que no fuera, que no había oncólogo para verme, y a día de hoy sigo esperando una cita», concluye David Martín.