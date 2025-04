Protestas en el Valle del Jerte por la falta de médicos

Con paraguas y desafiando al frío y a la lluvia, los vecinos del Valle del Jerte se echaron este sábado a la calle para protestar por la falta de médicos en la zona. Vecinos de los pueblos de Tornavacas, Jerte, Cabezuela del Valle, Navaconcejo y Rebollar se concentraron en Cabezuela del Valle para pedir que se refuerce la atención sanitaria en este área.

En esta concentración por la Sanidad Pública han exigido más inversiones en la atención primaria de las zonas rurales. Así, los usuarios se movilizaron para pedir Atención Primaria continuada y a jornada completa todos los días de la semana, de lunes a viernes, todos los días del año. Además, .reclaman que se refuerce la atención primaria de la zona, con Médicos de Familia, ATS/DUE y TCAEs, en número suficiente, que alivien la carga de trabajo de los profesionales de la Zona de Salud, para reducir los plazos de citas médicas y «ofrecer a los ciudadanos una Sanidad Pública de calidad, mejorando la atención sanitaria de todos los que vivimos aquí y nos visitan», recogen en un escrito.

También solicitan adecuar las plantillas de Enfermería, Médicos, ATS/DUE, TCAEs, auxiliares administrativos y resto de personal, acorde a la actividad del centro de Salud y a la atención continuada en la zona, con el fin de consolidar las plantillas y dar estabilidad a los profesionales. Además, creen necesario aumentar los médicos que atienden las Urgencias a una población de más de 7.000 personas.

Imágenes de laa protesta.

«Somos más de 7.000 habitantes en condiciones normales, en un número elevado de más de 60 años de edad y a veces, según las épocas del año, con los que nos visitan, pueden ser hasta el doble», reseñan.

Reivindicaciones

Entre las peticiones que le hacen a la Junta de Extremadura está que se refuercen las urgencias todos los días, no solo los fines de semana, con dos médicos más, de tal forma que el centro de salud no quede vacío cuando tengan que realizar alguna salida

Demandan además que se aumenten los días de la semana que se realizan las analíticas, -«teniendo en cuenta que siempre es mejor la prevención», apuntan.

Otro de los temas que preocupan es el número de personas en lista de espera por ejemplo para rehabilitación por lo que solicitan que aumente el número de profesionales para reducir los tiempos de espera. También creen que es necesario que exista una Unidad de Salud Mental en la zona

Otra de las demandas, y que ya dio problemas en el pasado, es que haya pediatras y los niños no tengan que ser atendidos por médicos de familia. «Ajustar al máximo los cuadrantes tanto de Pediatría como de Matrón/a para que, en ausencia de los titulares, dicho sea con todo respeto, los ciudadanos no tengan que ser atendidos por médicos de familia, si no por especialistas de la misma categoría que los mismos», inciden.

Informática y pañales

Otro hándicap que se han encontrado los usuarios de este centro- según el escrito- es que el Servicio Extremeño de Salud ha puesto a personal sin saber utilizar los programas informáticos. «Que la Junta de Extremadura proporcione a todos los profesionales sanitarios que llegan a la Zona de Salud, formación suficiente, tanto en Gestión y funcionamiento del SES, así como los programas Informáticos que se utilizan para que, como ejemplo, los ciudadanos, no tengan que ir a la consulta médica, hasta 12 veces, para que se receten, a personas de más de 80 años, postradas en cama, que no pueden moverse, pañales suficientes y no un pañal diario.

Hospital de Plasencia

Una de las grandes preocupaciones de la población de este área es su centro hospitalario de referencia, el Hospital VIrgen del Puerto de Plasencia. «No puede pasar que nos enteremos por la prensa de la situación en nuestra Zona de Salud del Norte de Extremadura, como por ejemplo con el tema de una especialidad tan importante y necesaria como Oncología. De nada sirve comprar la mejor tecnología si no tenemos profesionales para manejarla, interpretarla y aplicarla a los pacientes», sostienen.

Destacan también que sería necesario que por lo menos haya una farmacia de guardia en alguna de las poblaciones que engloba esta área y «no tener que desplazarse los usuarios, primero al centro de salud, distante de algunas de las localidades hasta en 14 Kilómetros, y posteriormente hasta Plasencia con otros casi 45 Kilómetros, por un dolor de muelas un sábado por la noche». Tras las reuniones mantenidas sugieren una solución. Una farmacia de guardia que «puede ser una especie de establecimiento cooperativo, participado y gestionado por todas las farmacias de la zona de salud», apuntan.

Para acabar lanzan un mensaje contundente. «No se puede destinar dinero público para caprichos de partidos políticos, cuando es la salud de los ciudadanos la que está en peligro de forma permanente», finaliza el escrito.