HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valencia de Alcántara celebra este domingo la X Romería de Otoño por la Campiña

J. R. N.

Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00

Comenta

La X Edición de la Romería de Otoño por la Campiña en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara se celebrara este próximo domingo 19 ... de octubre, con la salida a partir de las 10,00 horas desde el Parque de España. Dicha romería esta organizada por la Asociación Ecuestre de Valencia de Alcántara con motivo de la Festividad de San Pedro de Alcántara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  3. 3 Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes
  4. 4 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  5. 5 Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva
  6. 6

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  7. 7

    Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas
  8. 8 Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata
  9. 9 640 aspirantes se presentan este sábado para 68 plazas de Policía Local en Extremadura
  10. 10

    Las enfermedades de transmisión sexual siguen creciendo en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Valencia de Alcántara celebra este domingo la X Romería de Otoño por la Campiña