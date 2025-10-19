Valencia de Alcántara celebra este domingo la X Romería de Otoño por la Campiña
J. R. N.
Domingo, 19 de octubre 2025, 02:00
La X Edición de la Romería de Otoño por la Campiña en la localidad cacereña de Valencia de Alcántara se celebrara este próximo domingo 19 ... de octubre, con la salida a partir de las 10,00 horas desde el Parque de España. Dicha romería esta organizada por la Asociación Ecuestre de Valencia de Alcántara con motivo de la Festividad de San Pedro de Alcántara.
La Asociación Ecuestre, convoca como en años anteriores a todos aquellos que quieran participar en la misma, debiéndose cumplir las normas establecidas por la organización. Como que los asistentes deberán ir ataviados con las vestimentas propias para tal evento, como que para ellos, deberán llevar un pantalón negro o vaquero, camisa blanca, pañuelo y banda roja, y para ellas de espigadora o similar. Los menores asistirán acompañados por un tutor, y queda prohibido asistir a la romería con cualquier tipo de vehículo a motor. A partir de las 16,00 horas, habrá juegos tradicionales para los niños y los mayores, con carrera de sacos y tiro de soga.
