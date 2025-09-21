HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El hombre herido fue llevado al hospital Virgen del Puerto de Plasencia. HOY
Sucesos en Extremadura

Trasladan al hospital a un hombre con un traumatismo craneal tras sufrir una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera

El accidente se ha producido a las 10.19 horas en la Avenida de la Constitución, a la altura de la piscina municipal

R. H.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 13:29

Un hombre de 65 años ha sufrido este domingo una caída de caballo en Arroyomolinos de la Vera. Según informa el 112 Extremadura, el accidente se ha producido a las 10.19 horas en la Avenida de la Constitución del municipio cacereño, a la altura de la piscina municipal.

El afectado ha sido trasladado al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia en estado menos grave con un traumatismo craneal.

Se ha desplazado al lugar de los hechos una Unidad Medicalizada del SES.

