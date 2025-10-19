HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen de archivo del interior de una ambulancia. HOY

Trasladada a Cáceres una mujer intoxicada por humo en un incendio en Cañamero

Los primeros indicios apuntan que el origen de las llamas en la vivienda estuvo en una vitrocerámica

R.B.C.

Domingo, 19 de octubre 2025, 09:50

Una mujer ha necesitado ser trasladada al hospital San Pedro de Cáceres por intoxicación en un incendio en la localidad cacereña de Cañamero.

Según un informe del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias del 112 Extremadura, se recibió una llamada pasadas las 20.15 horas a la centralita en la que se alertaba del incendio en una vivienda de la Calle Santa Teresa.

Desde el centro de emergencias se movilizaron dos ambulancias del Servicio Extremeño de Salud, una convencional y otra medicalizada, además de agentes de servicio de la Guardia Civil.

La víctima, de 79 años, resultó intoxicada por humo de carácter «menos grave», detalla el 112 Extremadura. Tras ser atendida por los sanitarios desplazados hasta el lugar del incendio, fue trasladada al centro hospitalario de la capital cacereña.

Los primeros indicios apuntan que el origen del incendio fue una vitrocerámica.

