Sorpresa durante el festival 'Xálima Mágica' en Valverde del Fresno con la aparición de Miss Universo 2024

La III Edición del festival internacional de magia«Xálima Mágica» ha cerrado con un rotundo éxito en la localidad serragatina de Valverde del Fresno. Durante tres días, del 19 al 21 de agosto, el municipio cacereño se convirtió en epicentro de la magia, con espectáculos para todos los públicos, talleres infantiles, magia en la calle y una gran gala final que dejó al público boquiabierto.

El festival, creado y dirigido por el mago Jonathan Barragán, reunió a reconocidos artistas del ilusionismo como Adrián Carratalá, Katerina, Luigi Ludus, Lola Mento, Cliff The Magician y Don Gelati, quienes ofrecieron actuaciones cargadas de creatividad, talento y arte.

La programación comenzó con talleres de magia en la biblioteca municipal, donde los aforos se completaron rápidamente, obligando a rechazar a algunos niños debido a la alta demanda. La segunda jornada llevó la magia al parque de la Cruz y al Petril, donde el público disfrutó de actuaciones al aire libre.

El último día estuvo dedicado a diferentes públicos. Los mayores de la residencia del municipio pudieron disfrutar de la magia por la mañana, y más tarde se celebró un espectáculo en la piscina municipal, también con lleno total.

Sorpresa en la gala final

El broche de oro del festival fue la gala final en el salón de actos de la Casa de Cultura, que congregó a 400 personas, mientras que otras 200 quedaron sin entrada por falta de aforo. Durante la gala, los magos Jonathan Barragán y Dani García sorprendieron al público con un truco en el que del interior de una caja de cartón que levitaba, apareció dentro la Miss Universo 2024, Puri Galán Maldonado, para sorpresa de todos los asistentes.

La clausura del festival estuvo a cargo de Adrián Carratalá, quien presentó su acto de magia mundial, dejando a los espectadores con un recuerdo imborrable de la magia y el espectáculo.

