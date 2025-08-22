HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El megaincendio de Jarilla queda «controlado» y hoy se rebajará a 1 el nivel de emergencia
¨Xálima Mágica¨: la magia llegó a Valverde del Fresno. Foto de Juan Ramón Negro Galán

Festival de magia en Extremadura

Sorpresa durante el festival 'Xálima Mágica' en Valverde del Fresno con la aparición de Miss Universo 2024

La gala final de la III edición del festival internacional 'Xálima Mágica' sorprendió con la aparición de Miss Universo 2024 durante un truco de magia

Judit Molina y Juan Ramón Negro Galán

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:03

La III Edición del festival internacional de magia«Xálima Mágica» ha cerrado con un rotundo éxito en la localidad serragatina de Valverde del Fresno. Durante tres días, del 19 al 21 de agosto, el municipio cacereño se convirtió en epicentro de la magia, con espectáculos para todos los públicos, talleres infantiles, magia en la calle y una gran gala final que dejó al público boquiabierto.

El festival, creado y dirigido por el mago Jonathan Barragán, reunió a reconocidos artistas del ilusionismo como Adrián Carratalá, Katerina, Luigi Ludus, Lola Mento, Cliff The Magician y Don Gelati, quienes ofrecieron actuaciones cargadas de creatividad, talento y arte.

La programación comenzó con talleres de magia en la biblioteca municipal, donde los aforos se completaron rápidamente, obligando a rechazar a algunos niños debido a la alta demanda. La segunda jornada llevó la magia al parque de la Cruz y al Petril, donde el público disfrutó de actuaciones al aire libre.

El último día estuvo dedicado a diferentes públicos. Los mayores de la residencia del municipio pudieron disfrutar de la magia por la mañana, y más tarde se celebró un espectáculo en la piscina municipal, también con lleno total.

Sorpresa en la gala final

El broche de oro del festival fue la gala final en el salón de actos de la Casa de Cultura, que congregó a 400 personas, mientras que otras 200 quedaron sin entrada por falta de aforo. Durante la gala, los magos Jonathan Barragán y Dani García sorprendieron al público con un truco en el que del interior de una caja de cartón que levitaba, apareció dentro la Miss Universo 2024, Puri Galán Maldonado, para sorpresa de todos los asistentes.

La clausura del festival estuvo a cargo de Adrián Carratalá, quien presentó su acto de magia mundial, dejando a los espectadores con un recuerdo imborrable de la magia y el espectáculo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Así se ve el incendio de Jarilla desde el espacio con cámara infrarroja
  2. 2 Siete investigados en Badajoz por alterar pruebas durante la detección de tuberculosis bovina
  3. 3 Una calle de Extremadura se cuela entre las más caras de España para comprar vivienda
  4. 4 El origen del incendio en Casas de Don Pedro tuvo lugar en el interior de una planta fotovoltaica
  5. 5 Cinco platos que creías típicos de toda España, pero son de Extremadura
  6. 6 Herido grave un joven de 22 años tras sufrir una caída con un patinete en Badajoz
  7. 7 Ingresa en prisión por vender cocaína en su negocio de la calle Argentina de Cáceres
  8. 8 Un hombre muere tras una pelea multitudinaria en un pueblo de Cuenca
  9. 9 El megaincendio de Jarilla ya se encuentra bajo control después de diez días
  10. 10 Cuatro mujeres heridas en un choque entre dos vehículos en Esparragalejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Sorpresa durante el festival 'Xálima Mágica' en Valverde del Fresno con la aparición de Miss Universo 2024

Sorpresa durante el festival &#039;Xálima Mágica&#039; en Valverde del Fresno con la aparición de Miss Universo 2024