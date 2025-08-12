El martes comienza 'Xálima Mágica' en Valverde del Fresno

J. R. N. Martes, 12 de agosto 2025, 09:30 Comenta Compartir

El III festival internacional 'Xálima Mágica' se celebrará del 19 al 21 de agosto para todos los públicos. Esta nueva edición en el municipio valverdeño, contará con seis actuaciones y la participación de Jonathan Barragán, Adrian Carratala y Katerina, Luigi Ludus, Lola Mento, Cliff The Magician y Don Gelati.