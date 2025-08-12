El martes comienza 'Xálima Mágica' en Valverde del Fresno
J. R. N.
Martes, 12 de agosto 2025, 09:30
El III festival internacional 'Xálima Mágica' se celebrará del 19 al 21 de agosto para todos los públicos. Esta nueva edición en el municipio valverdeño, contará con seis actuaciones y la participación de Jonathan Barragán, Adrian Carratala y Katerina, Luigi Ludus, Lola Mento, Cliff The Magician y Don Gelati.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.