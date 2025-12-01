HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

GUADALUPE

La Red de Cooperación de los Caminos a Guadalupe elige nueva directiva

Redacción

Lunes, 1 de diciembre 2025, 01:00

La nueva junta directiva de la Red de Cooperación de los Caminos Históricos de Peregrinación a Guadalupe será presidida por el alcalde de Guadalupe, José Miguel Martín Ramiro. El primer edil guadalupense estará acompañado por representantes de ayuntamientos, grupos de acción local y asociaciones del ámbito de la Red que lo constituyen varias provincias de Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid.

Así se designó en la Asamblea General Extraordinariacelebrada esta semana en Mohedas de la Jara (Toledo), de la que salió la nueva directiva para los próximos dos años.

Durante dos jornadas los caminos de peregrinación a Guadalupe fueron objeto de debate, participación y proyección futura de esta entidad, que impulsa y promueve estas rutas históricas desde su constitución en el año 2021. La pasada semana se constituyó el primer comité territorial de una de las rutas, el camino Real de los Austrias que discurre por la comarca de la Jara toledana, uniendo las localidades de Puente del Arzobispo y Guadalupe.

