La Red Cicular FAB de la Diputación de Cáceres ofrece oportunidades de empleo desde el territorio

Un espacio en el que las competencias digitales, la tecnología más puntera y el intercambio de soluciones para generar actividad económica y buscarse la vida, sin necesidad de moverse de la provincia de Cáceres. Así se presentan los once espacios que componen la Red Circular Fab de la Diputación de Cáceres, que ya cuenta con presencia en los municipios de Cáceres, donde se ubica el centro de referencia, Coria, Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara, Alcuéscar, Logrosán y Jarandilla de la Vera.

Empresas, emprendedores, asociaciones, así como diferentes agentes de la zona tienen en los Circular FAB una oportunidad que no pueden dejar pasar para labrarse un futuro sin tener que renunciar a sus raíces o convertirse en una opción para otros muchos que tengan dudas de volver.

Así, la creación de nuevas oportunidades, impulsando proyectos que sitúan la digitalización y la innovación como ejes de su crecimiento y fortaleciendo el ecosistema emprendedor de la provincia, es el mayor propósito que busca con su puesta en marcha la institución provincial cacereña. El catálogo completo de cursos que oferta se puede consultar a través de la web: https://circularfab.es/

Una de las propuestas más interesantes que ofrecen estos centros es el Programa de Emprendimiento de la Red Circular FAB de Innovación Territorial, que este año ha alcanzado su IV edición y a la que se han incorporado cuatro nuevos proyectos. Cáceres, Jarandilla de la Vera y Acebo son las localidades de procedencia de los proyectos seleccionados entre los 20 presentados inicialmente en la presente convocatoria, que se hizo efectiva en el mes de abril.

Las cuatro iniciativas seleccionadas comenzaron entonces un proceso de pre-aceleración de ocho meses de duración, dividido en dos bloques de cuatro meses. El primero de ellos, a punto de finalizar este mes de agosto. Durante este tiempo, se han enfocado en el desarrollo de sus productos y servicios, con el apoyo y el asesoramiento especializado y personalizado que cada proyecto necesita. Además, los emprendedores han tenido la oportunidad de trabajar en uno de los centros de la Red Circular FAB de su localidad más cercana, equipados con las infraestructuras y tecnologías adecuadas para respaldar los proyectos de cada sector.

La directora de Dinamización de El Círculo, el centro de referencia de Cáceres, Maribel Orjuela, explicó que los emprendedores estarán asesorados en todo momento por mentores especializados en diferentes áreas de conocimiento como materia legal, finanzas, marketing, industria 4.0 o fabricación de producto. «Ellos ya han recorrido ese camino y pretenden asesorar de forma personalizada a esos emprendedores para que impulsen sus proyectos de emprendimiento desde la Red Circular Fab».

Proyectos desarrollados

Entre las creaciones de los emprendedores cacereños se encuentan 'Janus', un asistente virtual capaz de realizar diversas tareas, a través de texto o voz, como búsqueda de información, resolución de problemas o tareas en el sistema del usuario.

'Vida Negra', desde Jarandilla de la Vera, se presenta como una empresa comprometida con la transformación del sector agrícola a través de la agricultura regenerativa. Apoya a otras empresas y particulares a diseñar e implementar sistemas productivos sostenibles. por tanto, apuesta por una agricultura que regenera el suelo, fortalece la biodiversidad y garantiza cosechas más nutritivas, saludables y de alta calidad, sin comprometer la rentabilidad de sus cultivos.

Desde Cáceres se presenta 'EssencIA',una solución tecnológica que integra inteligencia artificial y automatización para eliminar tareas repetitivas en empresas, liberando recursos y fomentando la eficiencia operacional. Con chatbots inteligentes y la optimización de procesos, reducen significativamente el consumo de papel y energía en tareas administrativas, contribuyendo a un modelo de negocio más sostenible y alineado con los principios de la economía circular.

Por último, desde Acebo, 'Ciervo Azul', se trata de un proyecto enfocado en la realización artesanal de productos únicos, combinando técnicas tradicionales con avances tecnológicos y digitales para ofrecer creaciones originales. Entre las técnicas tradicionales destacadas se encuentra el Ebru y, en el marco de la digitalización, se incorpora una técnica de estampación textil conocida como estampación DTF (Direct-to-Film).

Fortalecer el talento emprendedor en la región, con un enfoque en la tecnología y la digitalización, y ofreciendo las herramientas necesarias para que los proyectos puedan crecer, escalar y transformar sus ideas en realidades de alto impacto continúa siendo una de las premisas de la Diputación cacereña con esta iniciativa.

Ampliar El presidente de la diputación durante la inauguración en Jarandilla. HOY Jarandilla de la Vera, Coria y Alcuéscar, últimas incorporaciones al servicio Jarandilla de la Vera, Coria y Alcuéscar son los nombres de las tres localidades cacereñas que ya se han incorporado o que próximamente lo harán a la Red de Circular FAB de la Diputación de Cáceres. Así, en un paso más en su apuesta por la innovación y el desarrollo territorial, la institución provincial inauguró a mediados del mes de marzo el centro de Jarandilla de la Vera. El presidente de la diputación, Miguel Ángel Morales, explicó durante el acto inaugural que «este tipo de iniciativas dan un salto cualitativo de tal envergadura que no se puede tocar y no se puede visualizar lo que puede suponer. Apostar por ellas es apostar por nuestros pueblos y por nuestra gente y defender que los pueblos de Cáceres están vivos y tienen futuro». El nuevo centro de Coria es el undécimo que se incorporará próximamente a la red con el objetivo de crear un nuevo espacio colaborativo en el que compartir conocimientos, soluciones y tecnología al servicio de los retos sociales actuales. Ha comenzado su andadura con unas jornadas de puertas abiertas en las que se ha ofrecido a la ciudadanía sesiones informativas, demostraciones tecnológicas y dinámicas participativas para descubrir el potencial del espacio, acercar el prototipado y la fabricación digital y fomentar la creatividad, la colaboración y el emprendimiento en el entorno. Alcuéscar será la siguiente localidad en la que aterrizará el servicio en las próximas semanas, poniendo al alcance de la ciudadanía recursos como herramientas de diseño digital, impresión 3D, corte láser o electrónica creativa,entre otras.