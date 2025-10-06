HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Autoridades, agentes y vecinos frente a la casa cuartel. A.A.

Recogen firmas para evitar el cierre del cuartel de Alía

A pesar del anuncio del desmantelamiento, a principios del pasado año, el Ayuntamiento sigue acometiendo obras de mejora

Eloy García

Lunes, 6 de octubre 2025, 02:00

«El Ayuntamiento luchará hasta el final para evitar la retirada del puesto de la Guardia Civil». Este es el mensaje del equipo de Gobierno ... de Alía con el que inició una campaña de recogida de firmas para evitar el desmantelamiento del citado puesto, anunciado a principios del pasado año por la Delegación del Gobierno en Extremadura.

