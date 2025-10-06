Recogen firmas para evitar el cierre del cuartel de Alía

«El Ayuntamiento luchará hasta el final para evitar la retirada del puesto de la Guardia Civil». Este es el mensaje del equipo de Gobierno ... de Alía con el que inició una campaña de recogida de firmas para evitar el desmantelamiento del citado puesto, anunciado a principios del pasado año por la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Ya entonces iniciaron contactos y conversaciones con el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, con el subdelegado, José Antonio García, y con el Teniente Coronel, Rafael Roldán. «Tras ello, este Ayuntamiento dio comienzo a la primera fase de obras, gracias a la donación económica de diferentes fincas, realizando mejoras en la misma, acondicionando oficinas, pabellones, patio, garaje, etcétera», reafirmando su apuesta por su continuidad.

La alcaldesa, Cristina Ramírez, explica que la población «necesita y exige mantener el apoyo y la seguridad permanente del puesto de la Guardia Civil. Recordamos que nuestro término municipal cuenta con cuatro núcleos de población: Puerto Rey, Poblado de Cíjara, La Calera y la propia villa de Alía, muy distanciados unos de otros».

Ramírez recuerda que Alía es «el séptimo pueblo más extenso de la provincia de Cáceres» y que la retirada de este servicio supondría «un grave perjuicio para nuestros vecinos, generando inseguridad, riesgo de robos y delincuencia, además de contribuir a la despoblación».

De ahí que sea el propio Consistorio el que promueve esta recogida, activa durante todo el fin de semana en distintas ubicaciones. Los interesados en firmar pueden pasarse por el Ayuntamiento para recibir más información.

Otras medidas

Por otro lado, la Corporación Municipal aprobó una moción en este mismo sentido, presentada por el Partido Popular, pidiendo el apoyo y ayuda del Ayuntamiento de la zona y otras instituciones supramunicipales.

De forma paralela prosiguen los encuentros y reuniones, como la mantenida recientemente con Roldán y otros miembros de la Guardia Civil y la instalación de una pancarta en el balcón de la Casa Consistorial.