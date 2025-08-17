HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Medios de Eslovaquia y Alemania se incorporarán al incendio de Jarilla, que ya ha arrasado 11.000 hectáreas
J. R. NEGRO GALÁN

Quinto y último encierro matinal de las fiestas de Torrejoncillo con el toro 'Aguarojo' y sin ningún percance

Juan Ramón Negro Galán

Domingo, 17 de agosto 2025, 17:49

Torrejoncillo pone punto y final a su programa festivo de agosto con el quinto día de toros este domingo. Ya pasadas las 13,00 horas, se celebró el quinto y último encierro matinal de la vaca y el toro que se lidiará por la tarde acompañando tres bueyes, con una vaca de la ganadería de Victorino Martín y un toro de la ganadería de Jara de Retamar (Portaje) de nombre 'Aguarojo' con el número 6 y guarismo 0.

En primer lugar se llevó a cabo el encierro rápido de la vaquilla con los tres bueyes con salida a las 13,00 horas. Subió las calles del recorrido del encierro muy arropada por la manada de los bueyes al lado de dos de ellos, los cuales encabezaban el grupo, y el tercero les seguía a unos metros del encierro.

La vaquilla llegó primero a la plaza de toros la vaquilla, por delante de los dos bueyes que entraron en los chiqueros a los cincuenta y siete segundos desde que comenzó el encierro de los corrales de la calle Barrio Nuevo, quedándose la vaquilla sin entrar en los chiqueros sola en el ruedo. La vaquilla no quería entrar ni llamándola los pastores de la organización de estos festejos taurinos, aunque al final un pastor consiguió que entrara después de llamarla, y haberse dado una vuelta alrededor de la plaza de toros por los barrotes.

El encierro tuvo una duración de un minuto y veinticinco segundos, donde no hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de la brava vaquilla.

Tras devolver a las 13,08 horas los bueyes a los corrales de la calle Barrio Nuevo para acompañar al toro de la ganadería de Jara de Retamar, a continuación se le dio suelta al encierro del toro también con tres bueyes desde los corrales a las 13,15 horas.

Subiendo la pequeña barrera de la calle Barrio Nuevo, el toro se descolgó unos metros del grupo de los tres bueyes respondiendo a varias llamadas de algunos aficionados que le hacían, pero sin perder velocidad y el ritmo del encierro para seguir a sus tres compañeros, los tres bueyes con los cuales entro a su llegada a la plaza de toros.

A su llegada a la entrada de los chiqueros, el toro embistió a los dos últimos bueyes sin tener consecuencia alguna el percance, enganchado a uno de ellos por la parte trasera a la entrada de los chiqueros, y al otro con los cuernos entre los barrotes de la plaza de toros al lado también de la puerta de los chiqueros, entrando a continuación el tercer buey y que había embestido el toro 'Aguarojo'.

El toro se dio una vuelta por el ruedo de la plaza de toros, y seguidamente le llamÓ un pastor de la organización de los festejos taurinos, dando por finalizado este quinto y ultimo encierro matinal de las fiesta de agosto de Torrejoncillo sobre cerca de las 13,17 horas.

Este quinto y ultimo encierro del toro de la tarde ha sido rápido, y ha tenido una duración de un minuto y doce segundos, en el cual no hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de toro.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Comienza la evacuación de zonas periurbanas de Hervás, que se encuentra confinada por el fuego
  2. 2 El incendio de Jarilla sigue descontrolado con frentes en Ambroz, Jerte y Plasencia
  3. 3 El incendio de Jarilla no da tregua y obliga a evacuar a los vecinos de Rebollar
  4. 4 Guardiola ayuda a una amiga a salvar enseres de un incendio
  5. 5 Carreteras cortadas este domingo por los incendios en Extremadura
  6. 6 Ola de calor: estas son las localidades extremeñas que han superado los 43 grados este sábado
  7. 7 El incendio de Casar de Cáceres quema viviendas en la finca Viñas de la Mata
  8. 8 La Brigada Extremadura XI y cuatro máquinas de la Armada ayudarán en los fuegos de Extremadura
  9. 9 Medios de Eslovaquia y Alemania se incorporarán al incendio de Jarilla, que ya ha arrasado 11.000 hectáreas
  10. 10

    Las donaciones de dinero de padres a hijos se cuadruplican desde 2019 en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Quinto y último encierro matinal de las fiestas de Torrejoncillo con el toro 'Aguarojo' y sin ningún percance

Quinto y último encierro matinal de las fiestas de Torrejoncillo con el toro &#039;Aguarojo&#039; y sin ningún percance