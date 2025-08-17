Quinto y último encierro matinal de las fiestas de Torrejoncillo con el toro 'Aguarojo' y sin ningún percance

Juan Ramón Negro Galán Domingo, 17 de agosto 2025, 17:49 Comenta Compartir

Torrejoncillo pone punto y final a su programa festivo de agosto con el quinto día de toros este domingo. Ya pasadas las 13,00 horas, se celebró el quinto y último encierro matinal de la vaca y el toro que se lidiará por la tarde acompañando tres bueyes, con una vaca de la ganadería de Victorino Martín y un toro de la ganadería de Jara de Retamar (Portaje) de nombre 'Aguarojo' con el número 6 y guarismo 0.

En primer lugar se llevó a cabo el encierro rápido de la vaquilla con los tres bueyes con salida a las 13,00 horas. Subió las calles del recorrido del encierro muy arropada por la manada de los bueyes al lado de dos de ellos, los cuales encabezaban el grupo, y el tercero les seguía a unos metros del encierro.

La vaquilla llegó primero a la plaza de toros la vaquilla, por delante de los dos bueyes que entraron en los chiqueros a los cincuenta y siete segundos desde que comenzó el encierro de los corrales de la calle Barrio Nuevo, quedándose la vaquilla sin entrar en los chiqueros sola en el ruedo. La vaquilla no quería entrar ni llamándola los pastores de la organización de estos festejos taurinos, aunque al final un pastor consiguió que entrara después de llamarla, y haberse dado una vuelta alrededor de la plaza de toros por los barrotes.

El encierro tuvo una duración de un minuto y veinticinco segundos, donde no hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de la brava vaquilla.

Tras devolver a las 13,08 horas los bueyes a los corrales de la calle Barrio Nuevo para acompañar al toro de la ganadería de Jara de Retamar, a continuación se le dio suelta al encierro del toro también con tres bueyes desde los corrales a las 13,15 horas.

Subiendo la pequeña barrera de la calle Barrio Nuevo, el toro se descolgó unos metros del grupo de los tres bueyes respondiendo a varias llamadas de algunos aficionados que le hacían, pero sin perder velocidad y el ritmo del encierro para seguir a sus tres compañeros, los tres bueyes con los cuales entro a su llegada a la plaza de toros.

A su llegada a la entrada de los chiqueros, el toro embistió a los dos últimos bueyes sin tener consecuencia alguna el percance, enganchado a uno de ellos por la parte trasera a la entrada de los chiqueros, y al otro con los cuernos entre los barrotes de la plaza de toros al lado también de la puerta de los chiqueros, entrando a continuación el tercer buey y que había embestido el toro 'Aguarojo'.

El toro se dio una vuelta por el ruedo de la plaza de toros, y seguidamente le llamÓ un pastor de la organización de los festejos taurinos, dando por finalizado este quinto y ultimo encierro matinal de las fiesta de agosto de Torrejoncillo sobre cerca de las 13,17 horas.

Este quinto y ultimo encierro del toro de la tarde ha sido rápido, y ha tenido una duración de un minuto y doce segundos, en el cual no hubo que lamentar percance alguno, ni tampoco ningún aficionado herido por asta de toro.

