Este es el programa del Ciclo de Música Contemporánea del Museo Vostell

El Museo Vostell Mapartida celebra la edición número 27 del Ciclo de Música Contemporánea del 10 al 19 de septiembre. El programa incluye seis conciertos, cuatro encuentros con el público, un taller y una exposición.

Este es el programa completo:

Museo Vostell Malpartida Miércoles, 10 de septiembre

19:30 horas. Inauguración de la exposición de Lucía Beijlsmit, 'Toquemos las piedras', especial para personas invidentes.

20:30 horas. Concierto para personas sordas, a cargo de Rita Silva: sintetizadores, electrónica y subwoofers.

Museo Vostell Malpartida Jueves, 11 de septiembre.

19:30 horas. Encuentro de Rita Silva y Mbye Ebrima con el público.

20:30 horas. Concierto a cargo de Rita Silva: sintetizadores, electrónica y subwoofers y Mbye Ebrima: kora, calabash y voz.

Museo Vostell Malpartida Viernes, 12 de septiembre

19:30 horas. Encuentro de Garazi Navas y Elena Aitzkoa con el público.

20:30 horas. Concierto Sainen Hildo. Homenaje a Miguel A. García, a cargo de Garazi Navas: acordeón.

Conservatorio Oficial de Música 'Hermanos Berzosa' Miércoles, 18 de septiembre

11:00 horas. Taller Introducción al toque de la txalaparta, a cargo de IbonRG y Enrike Hurtado.

19:00 horas. Encuentro de IbonRG y Enrike Hurtado con el público.

20:00 horas. Concierto Omorrumu Bamat, a cargo de Ibonrg: voz, piano y txalaparta y Enrike Hurtado: txalaparta, electrónica y guitarra.

Museo Vostell Malpartida Jueves, 18 de septiembre

20:30 horas. Glitch, a cargo de Emilie Škrijelj: acordeón envolvente.

Museo Vostell Malpartida Viernes, 19 de septiembre

19:30 horas. Encuentro de Diego Carretero y Sara Zazo con el público.

20:30 horas. Concierto Double Skin, a cargo de Altera Inde, con Diego Carretero: saxofones y electrónica, y Sara Zazo: saxofones y electrónica.

