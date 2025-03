Preocupados, agradecidos y con ganas de regresar a sus casas

Miguel ÁNgel Marcos Viernes, 15 de julio 2022, 16:33 | Actualizado 17:08h. Comenta Compartir

Preocupados por la situación que vive su pueblo, agradecidos por la acogida dispensada y deseando regresar a sus casas. Así se muestran los vecinos de Casas de Miravete que llegaron en la madrugada del viernes al pabellón polideportivo de Almaraz, refugio improvisado, pero muy bien organizado, tras el desalojo decretado por la proximidad de las llamas que devoraban la sierra de Miravete.

Fueron cerca de 70 las personas que pernoctaron en el pabellón gracias al dispositivo montado por el Ayuntamiento de Almaraz, Cruz Roja y Protección Civil, que incluso les ofrecieron café, agua y pastas a su llegada, lo que repitieron los voluntarios en el desayuno del viernes.

Unos dormían como podían; otros mantenían animadas tertulias sobre lo que estaban viviendo. En una zona, mujeres de cierta edad. En otra los más jóvenes. «La verdad es que nos están tratando muy bien, lo que se agradece mucho cuando se vive una situación como esta, que no se desea a nadie», nos decía una vecina.

Otra, Toñi, tenía una vivencia muy particular: llegó a las dos de la tarde de Madrid a su pueblo, Casas de Miravete; a las cuatro empezó a ver las llamas y poco después decidió trasladarse a un hotel por lo que pudiera pasar. Y no fue la única, puesto que algunos vecinos decidieron abandonar la población por su cuenta, aunque todavía no hubiera orden de evacuación. Porque la mayoría estaba convencido que iba a ocurrir.

A la mañana siguiente, quienes optaron por hoteles u hostales abandonaron sus alojamientos y se dirigieron al polideportivo de Almaraz, desde donde era visible la enorme nube de humo que coronaba la sierra de Miravete. Y, a pesar de ello, todos querían volver, aún sin saber lo que se encontrarán, puesto que si bien saben que no hay viviendas afectadas, les costará reconocer su sierra. Esa en la que pasaron su infancia y su juventud plagada de vegetación y ahora manchada de negro.

Dos apuntes más en torno al incendio de la sierra de Miravete. Por un lado, el gesto del Ayuntamiento de Romangordo de cerrar la piscina municipal nada más tener conocimiento del mismo para poner el agua a disposición de los helicópteros. Por otro, la presencia de numerosos efectivos de la UME, la Unidad Militar de Emergencias, en Navalmoral de la Mata, en el pabellón Antonio Jara.

El alcalde de Casas de Miravete agradece la rápida reacción del Ayuntamiento de Almaraz Juan Luis Curiel, alcalde de Casas de Miravete, aseguraba a HOY estar «muy cansando de fuego, y llevamos un día», a las puertas del pabellón polideportivo de Almaraz, mientras no paraba de atender a medios de información y a las preguntas de sus vecinos y esperaba la llegada del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, como ocurrió minutos después. A media mañana explicaba que la situación evolucionaba bien en lo que se refería a su pueblo, «porque el fuego ha pasado. Se ha quemado todo, casi toda la sierra, y ya no se va a quemar más. En cuanto a viviendas no ha habido ningún problema, porque se ha actuado con rapidez». Sobre el desalojo de madrugada apuntaba que «cambió el aire, y los responsables del operativo ven cómo va el tiempo y te obligan a irte o a quedarte. Y aquí en Almaraz, fenomenal. El alcalde se ha portado como un jabato, actuando muy bien y muy rápido». Unas palabras que corroboraba el propio alcalde almaraceño, Juan Antonio Díaz. «La verdad es que se ha hecho todo rápido, trayendo al personal al pabellón y poniendo todos los medios posibles para que la gente esté a gusto». Y solo quedaba esperar «y que se puedan ir a su casa. Según estamos viendo, el incendio prácticamente está erradicado en la zona del pueblo. Pero vamos, estamos esperando lo que nos digan».