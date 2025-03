El cambio del viento deja el incendio en la frontera del Parque de Monfragüe

ANA B. HERNÁNDEZ Viernes, 15 de julio 2022, 12:48 | Actualizado 18:18h. Comenta Compartir

El 60% de los efectivos del Plan Infoex están repartidos hoy viernes entre los dos fuegos más importantes que continúan en la provincia cacereña, aunque la situación del que comenzó ayer en Casas de Miravete, cuyas causas se desconocen, «es más crítica, peor que la de Las Hurdes», ha señalado esta mañana Pedro Muñoz, director general de Política Forestal.

Aun así las llamas no han entrado hasta el momento en el Parque Nacional de Monfragüe. «El cambio de viento que se ha producido ha dejado el incendio al límite de parque, pero ahora avanza con mucha fuerza hasta Jaraicejo y es lo que más preocupa», ha dicho también Pedro Muñoz en la rueda de prensa que ha ofrecido junto con el responsable hoy de las labores de extinción del de Las Hurdes, José Antonio Navalón, para explicar la evolución de los dos fuegos.

De hecho, esta misma tarde se ha procedido al corte de la Nacional V, desde el kilómetro 215 al 223, a la altura de Jaraicejo, según informa el 112 de Extremadura.

Durante la mañana, desde la consejería de Agricultura se había asegurado que había entrado «en un pico» del Parque Nacional de Monfragüe.

Por el momento, y tras evacuar durante esta madrugada Casas de Miravete, los medios terrestres y aéreos del Infoex y la UME (Unidad Militar de Emergencia) trabajan para tratar de contener el incendio con unas condiciones climatológicas adversas, las que se han venido produciendo a lo largo de una semana marcada por la intensa ola de calor que hay. Tanto es así, «que el agua que lanzan los medios aéreos se evapora antes de alcanzar las llamas», ha indicado el director general de Política Forestal, para dejar ver la enorme dificultad con la que se está trabajando. De ahí que se esté tratando de cercar el fuego con maquinaria pesada.

Las Hurdes

En el caso del incendio de Las Hurdes, los medios terrestres han logrado contener el foco de mayor inestabilidad de las últimas horas, que es el reactivado a primera hora de la tarde de ayer en Las Mestas y que motivó el desalojo por precaución de sus 50 vecinos.

«El viento no ha sido de mucha intensidad y se ha trabajado bien durante esta noche», ha confirmado José Antonio Navalón. No obstante su evolución sigue siendo imprevisible, «y esperamos que en esta jornada, cuando tengamos las temperaturas más altas, no se vuelva a reactivar». Para ello trabajan en estos momentos nueve unidades del Infoex, ocho camiones, dos helicópteros y dos aviones anfibios. En total, unos 170 efectivos.