Octava Quedada Trail-Running 'Valbón' en Valencia de Alcántara

Lunes, 10 de noviembre 2025

La VIII Quedada Trail-Running 'Valbón' será el 8 de diciembre, a las 10.30 horas. Esta edición es especial, ya que marca la plena integración de Valencia de Alcántara en la Red de Ciudades y Villas Medievales y su inclusión en el prestigioso calendario de pruebas Red–Corriendo el Medievo.

Con una dificultad baja y un desnivel positivo de 400 metros a lo largo de 17 kilómetros, la quedada se plantea como una ruta agrupada con ritmos asequibles para el disfrute de todos los participantes. El itinerario ofrece un viaje cultural a través del patrimonio local, incluyendo el castillo y el barrio gótico-judío, el puente y la calzada romana, los dólmenes de la Zafra, y la Ermita de Valbón, punto culminante de la ruta.

