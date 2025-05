Música, talleres y buen ambiente en el Festivalino de Pescueza

Música, talleres y actividades familiares en el Festivalino de Pescueza, que fue inaugurado ayer con conciertos de los grupos Tanxugueiras y Los Niños de ... los Ojos Rojos y que continúa a lo largo de todo el fin de semana.

Esta mañana se ha desarrollado diferentes talleres, tanto para adultos como para los más pequeños, y los primeros conciertos de la jornada del sábado con las actuaciones del grupo folklórico de Carcaboso 'Agua fresca'; ASPAY, la asociación para la integración de personas con discapacidad; la banda extremeña Discoplay y el grupo Entrenotass, procedente de Guareña. Mucha gente, calor y como siempre muy buen ambiente.

Ampliar Ambiente en las calles de Pescueza. M. IGLESIAS

Por la tarde, el programa continuó con la representación de 'las aventuras de Pandereto' a cargo de la compañía La escalera de la tijera y con más conciertos: Canchalera, Deliranza y una batukada de Los Infectos acelerados.

Por la noche, a partir de las 22:30 horas, habrá tres conciertos en la Plaza Mayor: Diván Du Don, The Refrescos y MT80 We Rock the 80's.

Mañana será la jornada de plantación y los conciertos de las madrinas y los padrinos de esta edición: Tamara Alegre, Cecilia Zango y Decai. La Laguna de la Sanguijuela acogerá la plantación institucional a las 11:30 horas, tras la que habrá una performance de la Asociación In Bocca Al Lupo Extremadura; y la Plaza Mayor, las actuaciones musicales. El grupo gaditano Decai, dedcado al flamenco fusión, cerrará el Festivalino.

A la inauguración que tuvo lugar ayer acudió la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga; y la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, entre otras. La consejera invitó a los jóvenes a participar y tomar partido en el diseño del Festivalino de Pescueza en próximas ediciones, mientras la Martín destacó el esfuerzo de los vecinos para convertir su festival en un «referente cultural y uno de los más importantes del mundo».

El Festivalino de Pescueza ha recibido el apoyo económico del Ejecutivo extremeño a través de la Secretaría General de Cultura, que ha aportado 15.000 euros, y del Instituto de la Juventud de Extremadura, adscrito a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, que ha invertido 10.000 más, recuerda la Junta.