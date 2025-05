Esta es la música que sonará en el Festivalino de Pescueza 2024

María Fernández Cáceres Miércoles, 10 de abril 2024, 16:15 | Actualizado 18:19h. Comenta Compartir

Cuenta atrás para el inicio del festival más pequeño del mundo, el Festivalino de Pescueza, que este año alcanza su edición número 17. Las madrinas y padrinos del evento son Tamara Alegre, Cecilia Zango y Decai.

Del 12 al 14 de abril, el municipio cacereño acoge un nutrido abanico de actividades. Además de los conciertos de grupos como Discoplay, Entrenotass, Canchalera, Deliranza, Diván du Don, The Refrescos y MT80 We Rock the 80's, habrá actuaciones familiares, talleres y batukada por las calles.

No faltará la tradicional plantación de árboles y arbustos autóctonos en la zona de la Laguna de la Sanguijuela. El Festivalino espera más de 10.000 asistentes.

Viernes, 12 de abril Inicio y primeros conciertos

El viernes a las siete y media de la tarde se inaugura el Festivalino en la Plaza Álamo. El primer concierto correrá a cargo del grupo Tanxugueiras, madrinas de la pasada edición, y tendrá lugar a las 22:00 horas en la Plaza Mayor. El grupo de música tradicional gallega se hizo muy conocido en 2022 tras su participación en el Benidorm fest con 'Terra', que quedó en tercera posición.

A las 23:30 horas se subirán al escenario los integrantes de la banda extremeña Los Niños de los Ojos Rojos.

Sábado, 13 de abril Talleres, actuaciones familiares, 9 conciertos y batukada

Desde las 12:00 horas del sábado habrá talleres en la Plaza Mayor: artesanales, de caricaturas, de reciclaje y de Adenex. También a partir de la misma hora en la Plaza Postigo están previstos talleres para los más pequeños: habrá manualidades, juegos, pintura de cara...

Los primeros conciertos de la jornada tendrán lugar en la Plaza Mayor y comienzan a las 13:00 horas con la actuación del grupo folklórico de Carcaboso 'Agua fresca'. Una hora más tarde, está prevista una actuación musical a cargo de ASPAY, la asociación para la integración de personas con discapacidad.

A las 14:30 horas será el turno de la banda extremeña Discoplay, que rinde homenaje a la música de los años ochenta con las mejores canciones españolas de rumba, pop y rock.

A las 16:30 horas, la música se traslada a la Plaza Álamo actúa Entrenotass, grupo procedente de Guareña dedicado a la rumba.

Por la tarde en la Plaza Postigo habrá dos pases -a las 17:00 y 18:00 horas- de 'Las aventuras de Pandereto' que representa la compañía 'La escalera de tijera.

La música continúa en la Plaza Álamo con las actuaciones de Canchalera y Deliranza.

La mezcla entre flamenco y rap del grupo placentino Canchalera, proyecto musical formado por Marta 'Xarnega' Jiménez y Raquel 'Morena' Jiménez, llegará a las 18.30 horas. Por su parte, la banda de rock montehermoseña Deliranza se subirá al escenario a partir de las 20:30 horas.

A las 19:30 horas, por todo el pueblo, habrá una batukada a cargo de Los infectos acelerados.

A las 22:30 horas habrá tres conciertos en la Plaza Mayor: Diván Du Don, The Refrescos y MT80 We Rock the 80's.

Diván Du Don es un grupo con origen extremeño, formado por los componentes de El desván del Duende a excepción del cantante. Cuentan con dos álbumes de estudio: Las cositas claras (2015) y Malabares (2019).

La banda madrileña de pop rock y ska The Refrescos publicó su primer álbum en el año 1989. Este disco inicial contenía su single más conocido, y que este año sonará en Pescueza: Aquí no hay playa.

Cerrará la jornada la banda lusa MT80 We Rock the 80's, que repasa las mejores canciones de rock de los años ochenta.

Domingo, 14 de abril Talleres, plantación y broche final

Por la mañana habrá talleres en la Plaza Álamo. A las 11:00 horas, con Adenex y reparto de plantas; y a las 11:30 horas, de manualidades.

A las 11:30 horas se realizará la plantación institucional con los padrinos y ARBA Extremadura en la Laguna de la Sanguijuela. Tras el acto, habrá una performance de la Asociación In Bocca Al Lupo Extremadura.

A las 12:00 horas, actúa Beatbuddies DJ's en la Plaza Mayor y a continuación, las madrinas y padrinos de esta edición del Festival: Tamara Alegre, Cecilia Zango y Decai.

La cantaora cacereña Tamara Alegre se subirá en primer lugar al escenario para deleitar a los asistentes con su 'flamenco pop'.

Cecilia Zango es compositora, pianista, guitarrista, violinista y cantante. De la formación clásica (obtuvo varios premios nacionales de guitara) saltó al funk, el trap, el flamenco, la música electrónica o la música africana y conformó un proyecto personal.

Decai cerrará el Festivalino. Se trata de un grupo musical formado por Pablo Iglesias y Franci Domínguez que se centra en el flamenco fusión.

«Un año más, Pescueza, por medio de la cultura y la concienciación medioambiental volverá a ser el altavoz, y a gritar bien fuerte, que el mundo rural existe», señaló en la presentación del evento la alcaldesa de Pescueza, Agustina Fernández.

