Marciano Martín Manuel durante la presentación del libro en la biblioteca del Casino Obrero de Béjar. HOY

Marciano Martín Manuel presenta su último libro en Béjar

'Judíos, labradores y mercaderes de Hervás' es la segunda entrega de la 'Historia del Antijudaísmo en la Alta Extremadura'

R.H.

Lunes, 1 de diciembre 2025, 18:05

Comenta

Marciano Martín Manuel (Marciano de Hervás) presentó su último libro, titulado 'Judíos, labradores y mercaderes de Hervás' el pasado sábado, 29 de noviembre, en la biblioteca del Casino Obrero de Béjar.

El escritor fue desgranando el contenido de su investigación «con el conocimiento y la soltura que le caracterizan, apoyándose en mapas e imágenes alusivas que permitieron al público hacerse buena idea de la evolución histórica de dos poblaciones de hervasenses, la de los cristianos viejos (o labradores) y la de los cristianos nuevos (o mercaderes), enfrentados desde la expulsión o la conversión forzosa del vecindario sefardí, muy relacionado a su vez con la judería de Béjar», destaca el Grupo Cultural San Gil, que organizó este acto. Este libro es la segunda entrega de la 'Historia del Antijudaísmo en la Alta Extremadura', que se centra en la integración de los nuevos cristianos en Hervás.

Al final de la exposición, tuvo lugar un breve coloquio con el público que permitió resolver algunas dudas sobre lo tratado por el autor.

Marciano también quiso insistir en tópicos y aspectos actuales acerca de los barrios judío y cristiano de Hervás, sobre los que «sigue cayendo la espesa capa del olvido, pero que no resiste al rigor de una investigación de archivo como la desarrollada por el autor desde hace décadas, y que sin duda seguirá ofreciendo como fruto de su paciente labor en próximos trabajos y conferencias», indica el grupo cultural.

Marciano destacó que su andadura como estudioso del judaísmo en Extremadura se inició en la biblioteca del Casino Obrero, consultando sus fondos hemerográficos sobre las comunidades judías de Hervás y Béjar, por lo que quiso cerrar el círculo entregando un ejemplar de otra publicación reciente para la misma biblioteca.

