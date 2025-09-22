HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales de Acciona; María Santoyo, directora de PHotoESPAÑA; Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional; José María Rosa y María Bleda. HOY

Llega a Yuste 'Las Horas del Sol' tras su paso por la Galería de las Colecciones Reales

La muestra de Bleda y Rosa –Premios Nacionales de Fotografía en 2008– puede verse hasta el 27 de octubre

R. H.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:43

La exposición 'Las Horas del Sol', de Bleda y Rosa –Premios Nacionales de Fotografía en 2008–, llega al Monasterio de Yuste (Cáceres) tras su paso por la Galería de las Colecciones Reales (Madrid). De esta manera, las imágenes recalan en el lugar donde fueron realizadas, ofreciendo al visitante la experiencia única de descubrir la obra en el lugar en el que fue concebida, de forma que se yuxtapone el propio Monasterio de Yuste con la visión artística de los autores sobre este enclave histórico.

La exposición propone una reflexión en torno al sol como símbolo del tiempo, la vida y la historia, plasmada en imágenes captadas en el Monasterio de Yuste, último retiro del emperador Carlos V.

En el acto de inauguración, que tuvo lugar este lunes, los autores han explicado que el proyecto «establece una analogía entre el ciclo solar y el ciclo vital de la naturaleza y del hombre, evocando un tiempo en que el sol era guía, medida y símbolo. Marcaba las horas, el día, la noche, las estaciones, el paso del tiempo».

En el acto también participaron Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional, María Santoyo, directora de PHotoESPAÑA y Joaquín Mollinedo, director general de Relaciones Institucionales, Comunicación y Marca de ACCIONA, que han coincidido en poner en valor el arte como creador de conciencia colectiva y en resaltar la importancia de dar a conocer enclaves de tanto valor histórico y artístico como el Monasterio de Yuste.

Una de las obras que se muestran en la exposición. HOY

Hasta el 27 de octubre

La exposición podrá verse hasta el próximo 27 de octubre y estará presente en diversas estancias del monasterio invitando a los visitantes a redescubrirlo a través de una mirada contemporánea que pone en valor la interacción de los elementos históricos con la naturaleza viva y el sol.

En su paso por Madrid la exposición recibió en un total de 130.000 visitantes durante los tres meses que permaneció abierta y espera convertirse en un aliciente más para la visita al Monasterio de Yuste durante los próximos meses.

Colaboración

Esta exposición forma parte del proyecto trienal Cuadernos de Campo en el que colaboran Acciona, PHotoESPAÑA y Patrimonio Nacional, para promover que grandes fotógrafos nacionales pongan en valor el patrimonio natural de los Reales Sitios.

El año pasado, Cuadernos de Campo invitó a Javier Vallhonrat a dirigir su mirada sobre el «agua en el Real Palacio de la Granja», experiencia de la que surgió una reflexión visual sobre la intersección entre la naturaleza y el ingenio humano, plasmado en las emblemáticas fuentes ornamentales de ese palacio.

