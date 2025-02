La madrugada del lunes Manuel Sánchez apenas pudo pegar ojo. Desde su casa de la localidad cacereña de Logrosán estaba muy pendiente de todo lo ... que ocurría en la entrega de los Premios Oscar que se celebraba en Los Ángeles. Pero él no era el único. Esa noche muchos de los vecinos de este municipio de 2.000 habitantes estuvieron pegados a las pantallas para tratar de saber qué sucedía en la gala. La razón era saber si el productor Leo Sánchez, hijo de Manuel, se llevaba la apreciada estatuilla, como finalmente sucedió. «Ha sido un auténtico revuelo. Una auténtica locura. Todos, familia y amigos, estábamos enganchados para saber si ganaba. En Logrosán lo hemos vivido con mucho entusiasmo», explica Manuel de un modo más reposado este lunes.

El productor con raíces extremeñas Leo Sánchez ha sido el ganador, junto al director Alberto Mielgo, del Premio Oscar al mejor cortometraje de animación por 'El limpiaparabrisas', un premio que lo impulsa a lo más alto del sector.

Los Premios Oscar, que reconocen a las figuras y trabajos más importantes del cine a nivel mundial, tienen este año gracias a Leo cierto sabor extremeño. Este productor conserva familia en la localidad cacereña de Logrosán, por lo que se ha convertido en un auténtico embajador de la región en Hollywood.

Sus padres Manuel y Antonia (ya fallecida) nacieron y crecieron en Logrosán, pero por cuestión de trabajo se instalaron en L'Hospitalet (Barcelona), donde nacieron Leo y su hermano mayor. El productor lleva el nombre de su abuelo Leonardo que junto a su abuela Rosa siempre vivieron en Logrosán. De hecho, su padre regresó al municipio extremeño donde reside actualmente y desde donde explica con orgullo a HOY el hito alcanzado por su hijo. «Supone mucha emoción para todos. Aquí ha sido un escándalo. En cuanto la gente se ha ido enterando, se me ha llenado el móvil de mensajes y felicitaciones», indica.

Para Manuel la noche se puso difícil cuando empezó a tener complicaciones para seguir en directo la gala. «Iba viendo resúmenes y trozos que se iban colgando», reconoce. Sin embargo, la tensión se convirtió en alegría cuando su otro hijo y hermano mayor de Leo, que seguía la celebración de los Oscar desde Londres, le envió un mensaje claro y directo. 'Ya tiene el Oscar en la mano', leyó en el móvil. «Es todo un reconocimiento a su trabajo y esfuerzo», dice el padre.

Manuel narra que Leo pudo compartir ese emocionante e intenso momento con su familia a pesar de la distancia. Tras recoger la estatuilla dorada, Leo envió una foto exhibiendo el premio. Poco después él y sus acompañantes pudieron hacer una videollamada. «Gracias a la tecnología nos sentimos todos más cerca y pudimos celebrarlo desde lejos. Él estaba tranquilo, tal y como es. Ilusionado y contento, pero contenido. Decía que para él el premio era haber llegado hasta allí. Que con eso ya había ganado. Es cierto que las encuestas posicionaban muy bien su trabajo, pero no quería dar por hecho nada. Siempre se ha mostrado muy prudente».

De hecho el productor ha tardado en ser consciente de que ha conseguido la mayor distinción del cine. Según manifestó en declaraciones a Europa Press durante un hueco que sacó mientras se desarrollaba la fiesta de celebración tras los Oscar, no se creía lo que estaba viviendo. Reconocía que todavía no sabía lo que se sentía porque todavía no había «asimilado» la victoria. «No sé qué se siente al ganar, esto es un show, estamos de un lado para otro y llevas el Oscar en la mano», explicaba.

Sánchez aseguró que, pese a verse entre los favoritos, hasta que no ha escuchado el nombre de su corto no ha sido consciente de lo que suponía. «Las posibilidades estaban ahí, pero el nivel estaba muy alto. Había cortos muy independientes, para adultos, y podía ir a cualquiera: uno intentaba mantenerse al margen», ha señalado.

Leo Sánchez durante diferentes momentos de la gala. Reuters/Efe

Con 20 años Leo dejó España para trabajar en Londres, desde donde saltó a Los Ángeles. Allí se instaló hace años para trabajar en la industria de la animación. Ha trabajado en producciones tan conocidas como Bolt, Enredadados o Cómo entrenar a tu dragón 2. Luego decidió crear su propio estudio independiente, proyecto que ahora se ha visto recompensado con este Oscar.

El tortazo de Will Smith

En las declaraciones recogidas por Europa Press, el productor también se ha referido al momento más mediático de la gala, el tortazo de Will Smith al cómico Chris Rock. «A Alberto y a mí nos han metido en una sala con todas las celebrities que iban a hablar en el escenario: estábamos con Robert de Niro, Bill Murray, las hermanas Williams, todos mirando la pantalla, y de pronto todo el mundo callado», ha comentado con humor.

«La verdad que parecía irreal y ha habido muchas preguntas de si estaba preparado. En la comida de los Oscar tuve la oportunidad de hablar un poco con Will Smith y me parece un tío increíble, no sé lo que ha sucedido ahí, pero en cualquier caso me parece algo muy desafortunado. Una cosa así entra en lo anecdótico, pero es un poco fuerte», ha añadido.

Sánchez ha afirmado que el cine español atraviesa por «un momento muy bueno y grande a nivel mundial», pero en especial, la animación. «Sobre todo por las plataformas, los cortometrajes empiezan a cobrar otro tipo de importancia, en España hay talentazos increíbles y esto solo acaba de empezar», ha concluido.