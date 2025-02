Oscar 2022: 'CODA' vence en una noche marcada por el puñetazo de Will Smith a Chris Rock

Oskar Belategui e Iker Cortés Madrid Domingo, 27 de marzo 2022 | Actualizado 28/03/2022 12:27h. Comenta Compartir

La 94 edición de los Oscar será recordada por un puñetazo que no estaba en el guion. Toda la tensión que los espectadores españoles experimentaban hasta saber si Penélope Cruz iba a llevarse la estatuilla se esfumó cuando Will Smith protagonizó el momento más bochornoso en la historia de los Premios de la Academia. El cómico Chris Rock, célebre por su tono deslenguado, hizo un chiste sobre la mujer del actor sentada a su lado, Jada Pinkett Smith, que lleva la cabeza rapada al sufrir alopecia. La broma sobre si podía protagonizar 'La teniente O'Neill', aquella cinta de Ridley Scott con Demi Moore afeitándose la cabeza, hizo que al príncipe de Bel-Air se le cruzaran los cables. Se levantó de su asiento, se acercó hasta Rock en medio de su monólogo y le propinó un sonoro puñetazo que descolocó al cómico. Al volver a su asiento, Smith gritó: «Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca».

La escena fue tan surrealista que no se sabía si formaba parte de guion. Pero el sonoro 'fuck' no censurado por la ABC presagiaba que el calentón era real. Las imágenes de Denzel Washington y Tyler Perry reconfortando al actor durante la pausa publicitaria confirmaban que, en efecto, Will Smith tuvo un ataque de ira que puede costarle su carrera. La publicista de la estrella también acudió a su asiento y el siguiente presentador, el rapero Sean Combs, trató de apaciguar los ánimos: «Will y Chris, vamos a solucionar esto como familia. Ahora mismo vamos a seguir adelante con amor», rogó ante un teatro Dolby sumido en el mal rollo. De pronto, la gran fiesta del cine se había convertido en algo así como una boda con familiares pegándose en los postres.

Vídeo. El vídeo del puñetazo.

Lo mejor fue que, a los pocos minutos, a Will Smith le tocó subir a recoger el Oscar a mejor protagonista por 'El método Williams', un premio que estaba cantado quince años después de su última nominación. «En este momento de mi vida estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea», arrancó en un discurso errático, propio de un iluminado. «He recibido una llamada para proteger a mi gente. Tienes que aguantar en este negocio que la gente te falte al respeto y hacer como si no pasara nada. Pido disculpas a la Academia y a todos los demás nominados», expresó mientras lloraba y se aferraba a su primer Oscar. Cruel paradoja: su personaje de Richard Williams, el padre y entrenador de las tenistas Venus y Serena Williams, rechaza la violencia hasta el punto de que le dan una paliza y no se defiende. En una noche en la que 'El poder del perro', que denuncia de la masculinidad tóxica, era la cinta más nominada, Will Smith se excusó afirmando que «el amor te lleva a hacer locuras». «Espero que la Academia me vuelva a invitar», dijo antes de abandonar el escenario. La Academia de Hollywood expresó en un tuit que «no aprueba ninguna forma de violencia».

Convertido en protagonista involuntario, Will Smith eclipsó el resto de premios. Jessica Chastain acabó con el sueño de Penélope Cruz. Su histriónica e hipermaquillada composición como la telepredicadora evangelista Tammy Faye pudo más que el personaje de 'Madres paralelas' de Pedro Almodóvar. Javier Bardem también se fue de vacío, al igual que el compositor Alberto Iglesias. Al menos, el español Alberto Mielgo sí se llevó el Oscar por el corto de animación 'El limpiaparabrisas'. Tal como se venía oliendo en las últimas semanas, 'CODA. Los sonidos del silencio' se impuso a 'El poder del perro' como mejor película. Netflix tendrá que esperar un año más. Los académicos han preferido el buen rollo que desprende este remake de la comedia francesa 'La familia Bélier', protagonizada por una chica cantante con una familia sorda. Es el 'Green Book' de este año, un filme descubierto en el festival de Sundance y por el que Apple TV pagó 25 millones de dólares. Jane Campion fue la mejor directora por 'El poder del perro', un personal western que pone en solfa los clichés del género, y se convierte en la tercera mujer en conseguirlo tras Kathryn Bigelow y Chloé Zhao. La película más premiada fue 'Dune', que se llevó los premios a efectos visuales, fotografía, diseño de producción, montaje, banda sonora y sonido.

Arriba, Penélope Cruz y Javier Bardem; debajo, Jane Campion y Jessica Chastain.

El show sin mascarillas, con la pandemia ya objeto de chistes, comenzó con un número musical de Beyoncé en la pista de tenis del barrio angelino de Compton donde entrenaban de niñas Venus y Serena Williams, quizá un recordatorio de que Will Smith iba a ganar el Oscar por 'El método Williams'. Después se dio paso a un escenario en el teatro Dolby que estaba casi al mismo nivel que los invitados sentados en islotes de mesas, como si fuera un club con glamour. Las tres presentadoras, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes, no resultaron tan sangrantes como un Ricky Gervais al frente de los Globos de Oro, aunque soltaron algunos chistes con gracia. «Han contratado a tres mujeres porque resulta más barato que contratar a un hombre», apuntaron antes de lanzar un dardo envenenado: «En el In Memoriam de este año (reservado a las figuras muertas) aparecerán los Globos de Oro». Amy Schumer bromeó sobre su figura -«no estoy mal para haber sido madre hace un año»- e hizo sonreír al todavía calmado Will Smith, protagonista de «la película de las hermanas Williams que trata sobre un hombre».

La gala más diversa

El primer momento de emoción de la noche debió de hacer muy feliz a Steven Spielberg, que afrontó la excentricidad de rodar un remake de 'West Side Story' para que el reparto estuviera conformado por actores acorde a la raza de los personajes. La actriz y bailarina Ariana DeBose se llevó un Oscar que estaba cantado por hacer de Anita, el papel que en el filme original de 1961 encarnó Rita Moreno. Una estatuilla revolucionaria ya que esta estadounidense es afrolatina y abiertamente queer: «Incluso en este mundo en el que vivimos, los sueños se hacen realidad. Este es el camino para muchas Anitas. Para cualquiera al que le hayan puesto en entredicho su identidad, hay un sitio para todos nosotros», afirmó.

Hubo mucha presencia afroamericana, latina y asiática, un recordatorio del esfuerzo que aquellos Oscar «so white» están haciendo para abrirse al mundo (una cuarta parte de los académicos residen fuera de Estados Unidos). La nostalgia por el Hollywood que llenaba cines en esta era de las plataformas y de salas amenazadas cristalizó en recordatorios de aniversarios de títulos como los 30 años de 'Los blancos no la saben meter', los 28 de 'Pulp Fiction' -con bailecito de Uma Thurman y John Travolta incuido- y los 60 de la saga James Bond.

Varios de los nominados y presentadores lucieron un lazo azul, un símbolo con el que mostrar su apoyo y solidaridad con el pueblo de Ucrania. Tras la aparición de la actriz Mila Kunis, ucraniana de nacimiento, hubo una suerte de minuto de silencio con un rótulo en pantalla recordando la tragedia del país y la necesidad de ayuda humanitaria. No hubo tiempo para ver en directo los Oscar a mejor diseño de producción o sonido, pero sí para realizar un paseo turístico por el recién inaugurado Museo de la Academia del Cine en Los Ángeles, que ha diseñado Renzo Piano y costado 400 millones de dólares.

El mejor intérprete de reparto también estaba anunciado: Troy Kotsur es el segundo actor sordo tras Marlee Matlin (por 'Hijos de un dios menor' en 1987) en ganar un Oscar gracias a su papel de padre de la cantante adolescente protagonista de 'CODA. Los sonidos del silencio'. Su emocionante discurso de agradecimiento con el lenguaje de gestos tuvo un recuerdo «a la comunidad sorda, la comunidad CODA (Child of Deaf Adults, hijos de adultos sordos) y con discapacidades». Todo el auditorio se puso en pie para aplaudir en lengua de signos agitando los brazos a este veterano actor de 53 años que acostumbra a trabajar en obras teatrales para sordos y que ha aparecido en series como 'Mentes criminales' y 'The Mandalorian'.

Arriba, Ariana DeBose; debajo, Troy Kotsur y Kenneth Branagh.

El Oscar a la mejor película de animación se lo quedó Disney con 'Encanto', un cuento musical ambientado en una Colombia de postal con un tono de realismo mágico y canciones de Lin-Manuel Miranda, al que el covid le hizo ausentarse de la gala. Competía con propuestas más enjundiosas, como 'Los Mitchell contra las máquinas' y 'Flee'. La mejor película internacional fue 'Drive My Car', de Ryusuke Hamaguchi, un drama de tres horas basado en un cuento de Haruki Murakami en el que un director de teatro devastado por una tragedia personal entabla una relación que la chófer que le lleva por las calles de Hiroshima. Un peliculón que se impuso a 'Fue la mano de Dios' de Sorrentino y la noruega 'La peor persona del mundo'.

Kenneth Branagh se conformó con el Oscar al mejor guion original por la autobiográfica 'Belfast', que al inicio de la carrera de los premios parecía llamada a ser la triunfadora de esta 94 edición. El premio al guion adaptado fue para la directora Sian Heder por 'CODA. Los sonidos del silencio', lo que no deja de ser un insulto ya que es un remake de 'La familia Bélier'. La gala apostó por muchos rostros jóvenes y hasta apareció el grupo de pop coreano BTS. Por primera vez, hubo un Oscar para la película más popular que votaron los espectadores y que correspondió a 'Ejército de los muertos' de Zack Snyder. Entre tanto yogurín resultó reconfortante, todo un recordatorio de la magia del cine clásico, la aparición de Francis Ford Coppola escoltado por Al Pacino y Robert de Niro para conmemorar el medio siglo del estreno de 'El padrino'. Más triste resultó el colofón con Lady Gaga y Liza Minnelli en silla de ruedas. En otras circunstancias, la protagonista de 'Cabaret' hubiera levantado de sus butacas a los invitados, pero todos estaban demasiado afectados por lo de Will Smith.

Ampliar Leo Sánchez y Alberto Mielgo, con su estatuilla.

05:58 Eso ha sido todo. Pasen un buen día. 05:43 Con esto se punto punto y final a una gala aburrida, que ha dejado una imagen insólita: el puñetazo que Will Smith ha propinado a Chris Rock. 05:42 De esta forma, Netflix sigue sin llevarse el gato al agua. 05:39 Al final esta cinta, impulsada por Apple TV+, ha sido la ganadora. La cinta se ha llevado tres Oscar: mejor película, mejor guion adaptado y mejor actor de reparto. 05:34 El Oscar finalmente es para 'CODA'. Curiosamente, la cinta no estaba nominada a mejor dirección. 05:33 Lady Gaga y Liza Minelli entregarán el Oscar a la mejor película. «Ya sabéis lo que me gusta trabajar con leyendas», dice Lady Gaga al público que aplaude a rabiar a una Minelli en silla de ruedas, nerviosa y temblorosa, que celebra el 50 aniversario de 'Cabaret'. 05:31 Chastain ha aprovechado su discurso sobre el escenario para poner de relieve el problema del suicidio. 05:28 Penélope Cruz se va de vacío. A la tercera va la vencida para Jessica Chastain, protagonista de 'Los ojos de Tammy Faye', donde da vida a una telepredicadora. 05:25 Anthony Hopkins sale al escenario a entregar el premio a la mejor actriz. 05:22 Amy Schumer se acaba de quitar el traje de Spider-Man y dice que no sabe si se habrá perdido algo. Risas en la platea. 05:19 Will Smith ha optado por la carta del victimismo. Veremos cómo se resuelve este hecho insólito. Will Smith, con lágrimas en los ojos, recogiendo el Oscar. / Reuters 05:17 Asegura también que ya le advirtió Denzel Washington de que en el momento más alto «vendrá el diablo». Dedica el premio a su madre «que no quería venir porque estaba con el grupo de ganchillo. Gracias por este honor», continúa. «Espero que la academia me vuelva a invitar», concluye. 05:15 «Ya sé que para hacer lo que hacemos debemos ser capaces de aguantar que te falten el respeto. Quiero ser un recipiente para el amor, dar las gracias a Venus a Serena a toda la familia Williams por haberme encomendado su historia. Quiero pedir disculpas a la academia y a todos los demás nominados. Este es un momento precioso y mis lágrimas no son por haber ganado el Oscar sino por ser capaz de arrojar luz sobre todo el elenco de 'El método Williams'. El arte imita a la vida y yo al final parecía el padre loco y zumbado como Richard Williams, pero el amor te hace hacer locuras», continúa. 05:12 «Richard Williams fue un acérrimo defensor de su familia. En este momento de mi vida, en este momento, estoy abrumado por lo que Dios me está pidiendo que haga y sea en este mundo. Haciendo esta película tengo que proteger a las dos actrices que interpretan a Venus y Serena. He recibido el llamado de amar y proteger a la gente, y ser un río para mi gente», dice llorando. 05:10 Y el Oscar es para Will Smith. A la tercera va la vencida. 05:09 Celebrando el 28 aniversario de 'Pulp Fiction', salen al escenario Uma Thurman, John Travolta y Samuel L. Jackson. Bailan Thurman y Travolta en el escenario como hacían en la película, mientras Jackson dice que «algunos actores aún permanecen en sus personajes». Ojo, extraen del maletín de la película el sobre con los nominados a mejor actor protagonista. Javier Bardem, por 'Being The Ricardos', Benedict Cumberbatch, por 'El poder del perro', Andrew Garfield, por 'Tick, Tick... Boom!', Will Smith, por 'El método Williams' y Denzel Washington, por 'La tragedia de Macbeth'. 05:00 Primer Oscar para 'El poder del perro'. Jane Campion se lleva la estatuilla a la mejor dirección. La directora reconoce la labor de sus actores protagonistas y de todo el equipo. Y, por supuesto, de Netflix, que se ha encargado de producir este wéstern, todo un ensayo acerca del maltrato psicológica. Campion ha sido la primera mujer en recibir dos nominaciones a mejor dirección. 04:59 Llega ahora el turno a mejor dirección. Sale Kevin Costner a entregar el premio. 04:55 Billie Eillish y Finneas ganan el Oscar a la mejor canción original. 04:53 Will Smith propina un puñetazo a Chris Rock en mitad de la gala.



04:52 Pues según parece sí que ha sido real el puñetazo que Will Smith ha propinado a Chris Rock durante la gala de los Oscar, tras hacer una broma sobre su mujer. 04:42 Comienza el In Memoriam con algunas personas recordando a sus compañeros. 04:37 El teatro se pone en pie para ovacionar a los tres. Coppola: «Creo que momentos como estos deberían ser sinceros y breves. Estoy encantado de que estos dos amigos hayan venido conmigo a celebrar este proyecto que empezamos hace cincuenta años». Apunta dos nombres como agradecimiento: Mario Puzo y Robert Evans. Y se despide con un 'viva Ucrania'. Spielberg, mientras tanto, grababa con su móvil la escena. 04:35 Salen al escenario Francis Ford Coppola, Robert DeNiro y Al Pacino. 04:34 Tiempo ahora para un homenaje a 'El padrino', que cumple 50 años. 04:29 Llega ahora el Oscar al mejor documental. Están nominadas 'Ascensión', 'Attica', 'Escribiendo con fuego', 'Flee' y 'Summer of Soul'. Y el ganador es: 'Summer of Soul'. Este documental musical explora el festival de Harlem en 1969, donde se rindió homenaje a la cultura y música africanas. 04:27 Chris Rock sale al escenario. Se dirige a Javier Bardem y Penélope Cruz. «Si ella pierde, el no puede jugar», dice entre risas. Luego se ha dirigido a Will Smith, haciendo una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith. Y lo que ha pasado a continuación es tan esperpéntico que casi parece un sueño: Will Smith se ha levantado y le ha dado un golpe en la cara, aunque no se percibe muy bien si real o fingido. Cuando se ha vuelto a su asiento ha gritado: «¡Quítate el nombre de mi mujer de tu puta boca!». 04:23 De momento, la favorita, 'El poder del perro', no se ha hecho con ningún galardón. No pinta nada bien para la cinta de Jane Campion. 04:16 Sobria y exquisita, así está siendo la actuación de Billie Eilish y su hermano Finneas, mientras unos láseres dibujan formas sobre el escenario. 04:15 Sian Heder, con el Oscar al mejor guion adaptado. / Reuters



04:10 Kenneth Branagh, con el Oscar al mejor guion original. / Afp



04:06 Jennifer Garner, Elliot Page y J. K. Simmons. / Afp



04:05 En cuanto al mejor guión adaptado, se lleva la estatuilla 'CODA', que ya cuenta con dos estatuillas. 04:00 'Belfast', el guion de Kenneth Branagh, se lleva el galardón por esta historia que tiene mucho de autobiográfica. 04:00 Un sketch con poca gracia y ahora sale parte del reparto de 'Juno' para presentar el Oscar al mejor guion original: Jennifer Garner, Elliot Page y J. K. Simmons. 03:47 Turno ahora para el Oscar al mejor vestuario. Competían 'Cruella', 'Cyrano', 'Dune', 'El callejón de las almas perdidas' y 'West Side Story' y se lo lleva finalmente 'Cruella'. 03:40 Sale al escenario la actriz ucraniana Mila Kunis para presentar otra de las canciones nominadas al Oscar, 'Somehow You Do'. Escrita por Diana Warren para la película '4 días', ha subido Reba McEntire a interpretarla. Antes, Kunis ha recordado la «oscuridad» que ha provocado la invasión de Ucrania a manos de Rusia. Después, un minuto de silencio y un texto sobreimpresionado en la pantalla en negro ha recordado el conflicto y ha animado a los espectadores a ayudar en la medida de lo posible. 03:35 Troy Kotsur, junto a Youn Yuh-jung. / Reuters



03:34 Troy Kotsur, con su estatuilla.



03:32 'Drive My Car' se alza con el Oscar a la mejor película internacional. Ryūsuke Hamaguchi es el responsable de la adaptación de este relato de Haruki Murakami 03:23 «Es extraordinario estar aquí, en este viaje, no puedo creérmelo. Gracias a los académicos. Es extraordinario porque la película ha llegado incluso a la Casa Blanca. Gracias a toda la comunidad sorda», dice durante su discurso en lengua de signos. 03:21 Troy Kotsur se lleva el Oscar al mejor actor de reparto. Es el primer actor sordo en llevarse el galardón y lo hace por 'CODA'. 03:18 Llega ahora el turno del mejor actor de reparto. Ha sido Youn Yuh-jung, la abuela de 'Minari', la encargada de entregar el galardón. Y lo ha hecho con chiste. «Pedí el año pasado que pronunciaran bien mi nombre y me he dado cuenta de que yo no sé pronunciar los de este año», ha dicho provocando las risas del respetables. Cuando ha abierto el sobre, en lenguaje de signos ha dicho: «Te quiero». Y ha pronunciado el nombre de Troy Kotsur. 03:13 Sale ahora al escenario Wonda Sykes al escenario, ahora con una banda amenizando la noche. 03:13 Turno ahora para el Oscar al mejor cortometraje de animación que han recibido Alberto Mielgo y Leo Sánchez. Al recoger el galardón, Mielgo ha explicado que «la animación es un arte que incluye todas las artes» y que «esto es solo el principio de todo lo que podemos hacer». 03:08 @@52a8b4a4-ae28-11ec-bac7-65e1609f67b9|El español Alberto Mielgo se lleva el Oscar al mejor corto de animación por 'El limpiaparabrisas'@@ 03:03 Turno ahora para la mejor película de animación. Competían 'Encanto', 'Flee', 'Luca', 'Los Mitchell contra las máquinas' y 'Raya y el último dragón', pero finalmente se lo lleva 'Encanto'. 03:00 Sube al escenario el colombiano Sebastian Yatra a interpretar 'Dos oruguitas', el tema de Lin-Manuel Miranda nominado a mejor canción original por 'Encanto'. Las tablas se han convertido en un vergel. Gran voz y una actuación sencilla pero efectiva. 02:52 Comienza ahora un homenaje a los sesenta años de James Bond. Un vídeo que recupera imágenes de todas las épocas de la franquicia con la canción 'Live and Let Die', escrita por Paul McCartney y Linda McCartney. 02:48 'Dune' se lleva la sexta estatuilla de la noche, a los mejores efectos especiales.