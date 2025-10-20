HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El suceso ha tenido lugar durante una cacería. HOY

Sucesos

Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, confirma que el hombre sufrió heridas de fuego pero heran «leves»

R. H.

Lunes, 20 de octubre 2025, 16:57

Comenta

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha referido este lunes a la muerte de un hombre de 72 años en una cacería en la localidad cacereña de Herguijuela, cerca de Trujillo, sobre el que ha confirmado que presentaba heridas de fuego aunque estas «no parecía que fueran graves». El suceso tuvo lugar este domingo y, aunque el varón fue atendido por los servicios sanitarios, finalmente falleció.

Quintana ha confirmado que se ha abierto una investigación para determinar qué ha ocurrido. Si bien ha señalado que «tuvo que ser un accidente», pero que las heridas provocadas por el arma de fuego eran «leves», por lo que el fallecimiento se ha podido producir por un «infarto posterior».

El suceso se registró cuando la víctima estaba participando en una cacería de zorros en una finca cerca de Trujillo. Tuvo lugar a primera hora de la mañana del domingo, sobre las diez de la mañana. Según pudo saber HOY, el accidente ocirrió en un coto local perteneciente a una sociedad de cazadores durante una batida de zorros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un nuevo trámite aumenta la burocracia para entregar aceituna en las almazaras
  2. 2 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  3. 3 Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo
  4. 4 Arde una fábrica de corcho de San Vicente de Alcántara
  5. 5

    Nuevo coche para el alcalde: adiós a los Volvos de Celdrán
  6. 6 Alerta sanitaria por la presencia de bacterias que pueden causar enfermedades graves en un queso fabricado en España
  7. 7 Restaurantes Lateral sustituye en Cáceres al 100 Montaditos de San Pedro de Alcántara
  8. 8

    A escena de nuevo un radar móvil de Mérida, que se colocará en diversas zonas desde esta semana
  9. 9

    Adiós a Offipapel, la tienda donde compraron bolis tres generaciones de cacereños
  10. 10

    La Junta de Extremadura recupera los proyectos de autovías autonómicas pero recorta la Zafra-Jerez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto

Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto