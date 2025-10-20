Investigan si el hombre de 72 años que murió en una cacería cerca de Trujillo sufrió un infarto

R. H. Lunes, 20 de octubre 2025, 16:57 Comenta Compartir

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, se ha referido este lunes a la muerte de un hombre de 72 años en una cacería en la localidad cacereña de Herguijuela, cerca de Trujillo, sobre el que ha confirmado que presentaba heridas de fuego aunque estas «no parecía que fueran graves». El suceso tuvo lugar este domingo y, aunque el varón fue atendido por los servicios sanitarios, finalmente falleció.

Quintana ha confirmado que se ha abierto una investigación para determinar qué ha ocurrido. Si bien ha señalado que «tuvo que ser un accidente», pero que las heridas provocadas por el arma de fuego eran «leves», por lo que el fallecimiento se ha podido producir por un «infarto posterior».

El suceso se registró cuando la víctima estaba participando en una cacería de zorros en una finca cerca de Trujillo. Tuvo lugar a primera hora de la mañana del domingo, sobre las diez de la mañana. Según pudo saber HOY, el accidente ocirrió en un coto local perteneciente a una sociedad de cazadores durante una batida de zorros.