Muere un hombre de 72 años en una cacería cerca de Trujillo

La Guardia Civil investiga el suceso que ha tenido lugar sobre las diez de la mañana

Natalia Reigadas

Natalia Reigadas

Badajoz

Domingo, 19 de octubre 2025, 19:08

Un hombre de 72 años ha fallecido por arma de fuego este domingo en Extremadura mientras participaba en una montería en una finca de Trujillo. La Guardia Civil investiga las circunstancias en torno a esta muerte.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la mañana en Herguijuela, en la provincia de Cáceres. Sobre las diez de la mañana el centro de emergencias 112 ha recibido una llamada alertando de un hombre herido en una cacería.

Los servicios sanitarios han atendido a la persona herida por arma de fuego, un varón de 72 años, pero ha fallecido. Inmediatamente se ha activado el protocolo judicial correspondiente para proceder al levantamiento del cadáver.

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Cáceres investigan las causas del suceso.

