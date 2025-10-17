HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Suceso en Extremadura

Investigado por tener una plantación de marihuana oculta en una finca ganadera que no es de su propiedad

Se han aprehendido 19 plantas de gran tamaño y en estado óptimo de floración

R. H.

Viernes, 17 de octubre 2025, 13:12

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la compañía de Trujillo han localizado una plantación de marihuana y han investigado a su propietario como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo de cannabis.

Los agentes del puesto de Logrosán iniciaron una investigación a primeros del mes de octubre tras haber recibido información sobre la posible existencia de una plantación de marihuana en su demarcación territorial.

Una vez realizadas las gestiones pertinentes para corroborar los hechos, verificaron su existencia en una finca ganadera ubicada en el término municipal de Logrosán, propiedad de una persona que desconocía esta situación, puesto que las plantas permanecían ocultas, ya que estaban cultivadas en una zona de difícil acceso debido a la densa vegetación.

Además, observaron que la plantación contaba con un sistema de riego autónomo y en ella encontraron diversos aperos utilizados para su cultivo, labranza y mantenimiento.

Ante el hallazgo pusieron en marcha un dispositivo, al que se sumaron agentes de puestos de la Guardia Civil cercanos, con el fin de identificar al propietario de las 19 plantas de cannabis que componían la plantación.

Al mismo tiempo aprehendieron las plantas, las cuales se encontraban en estado óptimo de floración y alcanzaban grandes dimensiones, y las trasladaron a dependencias oficiales para realizar su posterior pesaje oficial.

Mientras tanto, el dispositivo de localización del propietario seguía en marca y apenas días después dio sus frutos al hallar en las inmediaciones de la finca un turismo y avistar a su propietario merodeando por la zona, quien trató de huir al percatarse de la presencia policial.

Los agentes recabaron diversas pruebas con las que lograron concluir el dispositivo de forma positiva al identificar al propietario de las 19 plantas, quien portaba en el interior del turismo útiles empleados para la recolección del cultivo.

Finalmente, el hombre, de 36 años, ha sido investigado como presunto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de cultivo de marihuana.

Las diligencias policiales instruidas por los hechos han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Logrosán.

