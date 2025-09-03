HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Investigado por una estafa amorosa de más de 75.000 euros a una persona con discapacidad psíquica

La víctima, confiando en la veracidad de las explicaciones y movida por los sentimientos que había desarrollado, realizó más de 100 operaciones de ingreso y transferencias a favor del supuesto estafador

R. H.

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:33

Agentes de la Guardia Civil del puesto de Zarza de Granadilla ha investigado penalmente a un hombre por cometer una estafa amorosa a una persona con discapacidad psíquica, a la que supuestamente estafó 75.000 euros.

La investigación comenzó a raíz de la denuncia de la víctima, una persona con discapacidad psíquica, que relató que había conocido a un hombre en la localidad de Plasencia con el que, tras un tiempo de amistad, llegó a establecer un fuerte vínculo emocional que derivó en sentimientos amorosos.

A partir de ese momento, el ahora investigado comenzó a pedirle dinero alegando todo tipo de excusas y situaciones personales de necesidad. Entre las justificaciones que esgrimía se encontraban supuestos problemas económicos graves, falta de recursos para comer, necesidad de alojamiento, deudas pendientes o supuestas herencias por cobrar.

Llegó incluso a manifestar que debía desplazarse a Suiza con el fin de obtener un dinero con el que podría devolverle lo debido, pero con la excusa de llegar a devolvérselo, cada vez le pedía más, señala la Guardia Civil en una nota.

La víctima, confiando en la veracidad de las explicaciones y movida por los sentimientos que había desarrollado, realizó más de 100 operaciones de ingreso y transferencias a favor del supuesto estafador. Estos movimientos se efectuaron tanto en cuentas bancarias facilitadas por el investigado como a través de la aplicación Bizum.

En total, los agentes han podido acreditar que el perjuicio económico ocasionado a la víctima asciende a más de 75.000 euros.

Los agentes del puesto de Zarza de Granadilla consiguieron identificar al presunto autor y esclarecer el modus operandi. El pasado 11 de agosto, la Guardia Civil procedió a la investigación penal del hombre, al que se le atribuye la comisión de un delito de estafa.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Plasencia.

La Guardia Civil recuerda que este tipo de engaños, conocidos como estafas amorosas, son cada vez más frecuentes. Los delincuentes suelen aprovechar la vulnerabilidad emocional de las víctimas para obtener beneficios económicos, generando una relación de confianza previa que posteriormente utilizan en su propio beneficio.

Se recomienda extremar la precaución ante solicitudes de dinero de personas conocidas a través de relaciones sentimentales recientes, especialmente cuando van acompañadas de excusas reiteradas o promesas de devolución poco claras.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  2. 2

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  3. 3 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  6. 6 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  7. 7 Grave tras una salida de vía cerca de Arroyo de San Serván
  8. 8 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura
  9. 9

    Plasencia se queda sin Día de Extremadura
  10. 10

    Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Investigado por una estafa amorosa de más de 75.000 euros a una persona con discapacidad psíquica

Investigado por una estafa amorosa de más de 75.000 euros a una persona con discapacidad psíquica