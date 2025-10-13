HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 13 de octubre, en Extremadura?

Las Hurdes reunirá en noviembre a expertos nacionales en mitos y leyendas

Entre los ponentes se encuentran numerosos expertos del mundo del misterio y el folclore

R. H.

Lunes, 13 de octubre 2025, 21:26

La comarca cacereña de Las Hurdes reunirá el próximo 29 de noviembre a expertos nacionales en leyendas y misterio en las jornadas 'Sombras antiguas bajo cielos eternos: mito y leyenda en la noche de Las Hurdes'.

Estas jornadas, que se desarrollarán en el Centro de Documentación de Las Hurdes, en Pinofranqueado, tienen como objetivo dar visibilidad al rico patrimonio inmaterial hurdano y convertir a la comarca en un 'Destino de Leyenda', fomentando «la experiencia de encuentro con el imaginario de esta emblemática tierra».

Entre los ponentes se encuentran numerosos expertos del mundo del misterio y el folclore, como el reportero del programa de televisión Cuarto Milenio Javier Pérez Campos; el sensitivo y miembro del Grupo Hepta, Aldo Linares; el corresponsal de Cuarto Milenio en el País Vasco Enrique Echazarra; el folclorista Javier Prado y la periodista y mitóloga Israel J. Espino.

La inscripción es gratuita y estará abierta hasta el día 20 de noviembre o hasta que se cubra el aforo limitado a 100 personas, ha informado en nota de prensa la Mancomunidad Integral de Municipios Comarca de las Hurdes.

