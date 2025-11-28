Hoy se desarrolla un taller matinal para dar una segunda vida a objetos sin uso
J. R. N.
Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00
La Casa de Cultura acoge hoy, de 10.00 a 12.00 horas, un taller para dar una segunda vida a los objetos que ya no se usan. Desde transformar camisetas viejas en piezas únicas hasta dar un nuevo uso a materiales cotidianos, como los tarros de conservas.
Esta actividad está enmarcada dentro de la Semana Europea de la Reducción de Residuos (SERR), que busca concienciar sobre la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los residuos. Es una oportunidad para aprender, crear y compartir ideas que ayuden a disminuir el impacto ambiental de las acciones diarias.