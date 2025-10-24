Heridos dos trabajadores tras caerles encima un techo del matadero de Almaraz

R. H. Viernes, 24 de octubre 2025, 13:43 Comenta Compartir

Dos trabajadores de 38 y 53 años de edad han resultado heridos de gravedad este viernes tras sufrir una accidente laboral en el matadero El Encinar de Humienta de Almaraz (Cáceres).

Según los datos ofrecidos por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar poco antes de las nueve y media de la mañana en las naves de este espacio, especializado en sacrificio, despiece y comercialización de carnes de vacuno. Dos trabajadores han resultado policontusionados después de que un techo de estas instalaciones se les cayera encima.

Ambos han sido trasladados con heridas al hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata.

Hasta el lugar se han desplazado equipos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud (SES): una Unidad Medicalizada de Emergencias y un equipo de Soporte Vital Básico. También han acudido patrullas de la Guardia Civil.

Dos heridos en labores de asfaltado

Cabe recordar que en la tarde de este jueves otras dos personas resultaron heridas en labores de asfaltado de la CC-315, en Alcántara. Se trata de un hombre de 44 años que ha sufrido varios traumas y se encuentra en estado grave y otro de 25 años con quemaduras de segundo grado y estado 'menos grave'.

El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 0,500, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 17.17 horas de este jueves. Los heridos han sido trasladados al hopsital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar acudieron varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud: el helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Básico y un equipo médico del PAC de Alcántara.

Además, se desplazaron hasta allí efectivos del Sepei, en concreto dos dotaciones de bomberos de Valencia de Alcántara y la unidad de mando.

También un equipo de emergencia en carreteras, un técnico de Eléctrica Pitarch y otro de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. Está pendiente determinar si el suceso tiene carácter laboral.