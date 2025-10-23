Dos heridos mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara

R. H. Jueves, 23 de octubre 2025, 19:29 Comenta Compartir

Dos personas han resultado heridas en labores de asfaltado de la CC-315, en Alcántara. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 0,500, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 17.17 horas de este jueves. Los heridos han sido trasladados al hopsital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar han acudido varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud: el helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Básico y un equipo médico del PAC de Alcántara.

Además, efectivos del Sepei, en concreto dos dotaciones de bomberos de Valencia de Alcántara y la unidad de mando.

También un equipo de emergencia en carreteras, un técnico de Eléctrica Pitarch y otro de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. Está pendiente determinar si el suceso tiene carácter laboral.

De momento, el 112 no ha concretado detalles como la edad de los heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Temas

Sucesos de Extremadura