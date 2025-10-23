HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sucesos de Extremadura

Dos heridos mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara

Han sido trasladados al hopsital Universitario de Cáceres

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 19:29

Comenta

Dos personas han resultado heridas en labores de asfaltado de la CC-315, en Alcántara. El suceso ha ocurrido en el punto kilométrico 0,500, según informa el centro de emergencias 112 Extremadura, que ha recibido la alerta del incidente a las 17.17 horas de este jueves. Los heridos han sido trasladados al hopsital Universitario de Cáceres.

Hasta el lugar han acudido varios recursos sanitarios del Servicio Extremeño de Salud: el helicóptero medicalizado, una ambulancia de Soporte Vital Básico y un equipo médico del PAC de Alcántara.

Además, efectivos del Sepei, en concreto dos dotaciones de bomberos de Valencia de Alcántara y la unidad de mando.

También un equipo de emergencia en carreteras, un técnico de Eléctrica Pitarch y otro de la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura. Está pendiente determinar si el suceso tiene carácter laboral.

De momento, el 112 no ha concretado detalles como la edad de los heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  5. 5 Aviso de la Aemet: una borrasca atlántica pone en alerta a Extremadura este sábado
  6. 6 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  7. 7

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  8. 8

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  9. 9 Calendario laboral oficial de fiestas locales de Extremadura en 2026
  10. 10 La oposición en bloque tumba la reforma reglamentaria del PP para reiniciar la legislatura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Dos heridos mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara

Dos heridos mientras realizaban labores de asfaltado en la CC-315, en Alcántara