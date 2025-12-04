HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Hospital Virgen del Puerto en Plasencia. HOY
Suceso en Extremadura

Herido grave un trabajador de 44 años tras una caída de altura en una empresa de Riolobos

Según el 112 Extremadura, la víctima ha resultado politraumatizada y ha sido trasladada hasta el Hospital Virgen del Puerto

R.H.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:46

Un hombre de 44 años ha resultado herido grave esta tarde en una accidente laboral en la localidad cacereña de Riolobos.

Según detalla el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, alrededor de las 19.00 horas se recibió una llamada en la centralita en la que se alertaba de la caída de altura de un trabajador.

Rápidamente se movilizó hasta el lugar a la Guardia Civil y a sanitarios en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud (SES), que, tras atender al herido, le dieron traslado hasta el Hospital Virgen del Puerto en estado grave al resultar politraumatizado.

El parte del 112 Extremadura no especifica el lugar en el que se ha producido el accidente laboral, pero la Guardia Civil señala que el suceso ha ocurrido en una empresa del municipio cacereño.

Además, agentes del Equipo Territorial de Policía Judicial (ETPJ) de Coria ya investigan las causas del accidente.

