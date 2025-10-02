HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Calle de Valverde del Fresno. HOY
Sucesos de Extremadura

Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 56 años

Unos vecinos avisaron a la Guardia Civil de la desaparción de Miguel Marcos Piñero Ramos en Valverde del Fresno

A. M. / J. R. N. G.

Jueves, 2 de octubre 2025, 12:44

Comenta

Se ha encontrado muerto a un hombre de 56 años que había desaparecido en un pueblo de la Sierra de Gata, al norte de la provincia de Cáceres y en el límite con Portugal. Las autoridades notificaron la desaparición el pasado martes 30 de septiembre después de que unos vecinos dieran la voz de alarma al no ver al hombre por su parcela desde hacía un par de días.

Eran cerca de las once de la noche cuando el  Ayuntamiento  de Valverde del Fresno trasladó a la población la desaparición de Miguel Marcos Piñero Ramos. Inmediatamente, los agentes de la Guardia Civil comenzaron las labores de búsqueda, acompañados por uno de los vecinos que se percataron de la desaparición.

El aviso municipal rogaba a la ciudadanía aportar pistas si alguien  había visto a Miguel Marcos durante el día, poniéndose en  contacto con el cuerpo a través del 062, o bien hablando con cualquiera de sus familiares.

La Guardia Civil también pidió colaboración para realizar una  búsqueda a partir de las 7,30 horas de la mañana a las personas que quisieran colaborar. Se citaba a los vecinos en la plaza de la Constitución del municipio valverdeño, para ser coordinados por los efectivos de la Benemérita. 

Sin embargo, ese rastreo no llegó a realizarse porque el hombre fue hallado muerto en uno de los caminos que discurren por su finca. El fatal desenlace se conocía en la medianoche de este pasado miércoles 1 de octubre. Los servicios sanitarios confirmaron que este deceso se debió a una muerte natural.

La  población se enteraba a través de un aviso del bando móvil a las 00.30 horas. La Guardia Civil había informado previamente al consistorio de Valverde del Freso de que el vecino desaparecido, lamentablemente, había sido encontrado sin vida.

Poco después, el ayuntamiento trasladaba su  pésame y apoyo a los familiares, al tiempo que agradecía su colaboración a las personas implicadas en la búsqueda desde el primer momento. 

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SES responde: ¿por qué están sus toallas en un hotel de Marruecos?
  2. 2

    La Policía detiene al jefe de Los Hilarios, el narco placentino fugado de una cárcel de Valladolid
  3. 3 DGT lo confirma: a partir del 1 de octubre cambian para siempre los exámenes de conducir
  4. 4 Herido muy grave un joven de 22 años en un choque en la N-432, en Zafra
  5. 5

    Educación confirma que habrá dos días más sin clases en los colegios e institutos de Badajoz
  6. 6

    Educación fija los servicios mínimos para la huelga: los directores deberán permanecer en colegios e institutos
  7. 7 La Junta esperará al fallo de la Justicia sobre la gerente del Sepad investigada por fraude
  8. 8 Calendario escolar 2025: todos los puentes y festivos que quedan este año
  9. 9

    La Junta ampliará con 1.195 plazas más las oposiciones de Administración General
  10. 10

    El padre del presunto autor del homicidio de Badajoz es trasladado del hospital a la cárcel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 56 años

Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 56 años