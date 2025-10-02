Hallan muerto en su finca a un vecino de la Sierra de Gata de 56 años

A. M. / J. R. N. G. Jueves, 2 de octubre 2025, 12:44 | Actualizado 13:03h. Comenta Compartir

Se ha encontrado muerto a un hombre de 56 años que había desaparecido en un pueblo de la Sierra de Gata, al norte de la provincia de Cáceres y en el límite con Portugal. Las autoridades notificaron la desaparición el pasado martes 30 de septiembre después de que unos vecinos dieran la voz de alarma al no ver al hombre por su parcela desde hacía un par de días.

Eran cerca de las once de la noche cuando el Ayuntamiento de Valverde del Fresno trasladó a la población la desaparición de Miguel Marcos Piñero Ramos. Inmediatamente, los agentes de la Guardia Civil comenzaron las labores de búsqueda, acompañados por uno de los vecinos que se percataron de la desaparición.

El aviso municipal rogaba a la ciudadanía aportar pistas si alguien había visto a Miguel Marcos durante el día, poniéndose en contacto con el cuerpo a través del 062, o bien hablando con cualquiera de sus familiares.

La Guardia Civil también pidió colaboración para realizar una búsqueda a partir de las 7,30 horas de la mañana a las personas que quisieran colaborar. Se citaba a los vecinos en la plaza de la Constitución del municipio valverdeño, para ser coordinados por los efectivos de la Benemérita.

Sin embargo, ese rastreo no llegó a realizarse porque el hombre fue hallado muerto en uno de los caminos que discurren por su finca. El fatal desenlace se conocía en la medianoche de este pasado miércoles 1 de octubre. Los servicios sanitarios confirmaron que este deceso se debió a una muerte natural.

La población se enteraba a través de un aviso del bando móvil a las 00.30 horas. La Guardia Civil había informado previamente al consistorio de Valverde del Freso de que el vecino desaparecido, lamentablemente, había sido encontrado sin vida.

Poco después, el ayuntamiento trasladaba su pésame y apoyo a los familiares, al tiempo que agradecía su colaboración a las personas implicadas en la búsqueda desde el primer momento.