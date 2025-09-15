El anciano fallecido en Cañamero se salió de la carretera y cayó con su coche por un terraplén

A. B. Hernández Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:38 Comenta Compartir

Conducía por la antigua carretera entre Cañamero y Logrosán, una vía muy frecuentada, cuando por causas que aún se desconocen, se salió de la calzada y cayó con su coche por un terraplén. Un equipo de Siniestros Viales de la Guardia Civil, pertenecientes al Subsector de Tráfico de Cáceres, investiga lo ocurrido para esclarecer el accidente en el que supuestamente Agustín Morales Delgado perdió la vida.

En el pueblo se da por hecho que el cadáver hallado el pasado viernes corresponde a este vecino de 91 años de Cañamero, pero la Guardia Civil confirma que el cuerpo aún no ha sido identificado. No obstante, se trata del anciano que llevaba desaparecido una semana cuando el alcalde de la localidad, David Peña, encontró el coche siniestrado con el hombre en su interior.

Agustín fue visto por última vez el pasado 5 de septiembre. El Ayuntamiento de la localidad cacereña pidió entonces colaboración con un mensaje a través de las redes sociales para intentar localizar al anciano. Tras una semana de búsqueda infructuosa, con un operativo coordinado por la Guardia Civil desde el pasado día 10 -cuando tuvo conocimiento de los hechos-, el pasado viernes, día 12, se halló un cuerpo que podría corresponder a la identidad del vecino en paradero desconocido.

«El hallazgo se produjo en el interior de un vehículo que se había precipitado por un barranco tras una supuesta salida de vía. Una vez fue rescatado el cadáver, este fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia con el fin de determinar las causas exactas del fallecimiento. La persona encontrada podría coincidir con el hombre de 91 años desaparecido en Cañamero, cuya búsqueda estaba siendo llevada a cabo por la Guardia Civil desde que se tuvo conocimiento de su desaparición el pasado 10 de septiembre», indica al respecto el instituto armado.

Oculto por la vegetación

Fue el propio alcalde de este pueblo de las Villuercas, David Peña, quien encontró el cuerpo, que no portaba documentación. «Estaba dentro de su coche, en muy mal estado por los días transcurridos», ha confirmado a este diario. El vehículo se habría salido de la vía y precipitado desde una altura de varios metros por una especie de barranco en el punto que en la vieja carretera entre Cañamero y Logrosán conduce al túnel de la línea ferroviaria a Villanueva de la Serena que nunca llegó a funcionar.

El turismo estaba oculto bajo la vegetación, con las ruedas hacia arriba entre zarzales, lo que explica que los medios aéreos empleados en la búsqueda no se hubieran percatado de su presencia en una zona que ya había sido peinada varias veces, según David Peña.

Aunque no hay identificación oficial, en el pueblo dan por hecho que el cadáver encontrado corresponde al vecino desaparecido, un anciano que residía solo en esta localidad próxima a Guadalupe. Sus hijos residen en Madrid y Francia, país del que Agustín regresó tras haber emigrado.