La Fiesta de la Lana del Valle del Ambroz vuelve los días 18 y 19 de octubre: programa completo Toda la información sobre la fiesta y sus actividades

Judith Rueda Miércoles, 15 de octubre 2025, 12:42

El Valle del Ambroz se viste nuevamente de tradición, oficio y creatividad con la VI Fiesta de la Lana, que se celebra los días 18 y 19 de octubre de 2025 en Baños de Montemayor y Hervás (Cáceres). Esta fiesta reúne a productores, artesanos, tejedoras y público de todas las edades para promover la lana local, la artesanía textil y las prácticas sostenibles del oficio lanero.

El evento propone un formato variado y familiar, que pone en valor toda la cadena productiva de la lana: desde la crianza de ovejas y la esquila hasta el hilado, teñido natural, transformación textil y comercialización. Todas las actividades son gratuitas, excepto la Cena Lanera, que requiere reserva previa.

Programación de la VI Fiesta de la Lana

Sábado 18 — Baños de Montemayor

Lugar: Paseo Bulevar y Edificio Bulevar

Mercado artesanal y encuentro de productores (10:30–19:00): stands, cata de productos locales, exposiciones y actividades experimentales.

Encuentro de tejedoras e hilanderas (desde 11:00, Biblioteca del Edificio Bulevar): demostraciones abiertas y presentación del Photocall Lanero.

Talleres formativos (11:00–14:00): Punto Mosaico, Tintes naturales, Papel de Lana, Fieltro y aromaterapia, Juguetes hiperbolicos.

Actividades familiares y talleres prácticos por la tarde: tejido de juguetes sensoriales, tapiz colectivo, demostraciones de estampación y serigrafía natural.

Música y animación en el Paseo Bulevar: sesión DJ con Señora Verbena y animación musical tradicional con Lakaramba.

Charla «Ganadería extensiva y prevención de incendios» y mesa-debate sobre la situación de la lana en Portugal (16:30), con la participación de Rosa Pomar.

Inauguración de la exposición textil «Son Ilusiones».

Domingo 19 — Hervás

Lugar: Cine-Teatro Juventud y Sala Grande

Proyección del documental «Mujeres rurales, Naturaleza y Terapia» (10:00–10:30).

Mastermind y sesión práctica: «Cómo iniciar un proyecto lanero» (10:30–12:30) a cargo de DLana.

Concierto y clausura: música folk con El Nido.

Cena Lanera

Este año se presenta la Cena Lanera, con reserva obligatoria. Las plazas son limitadas, por lo que se recomienda inscribirse a través de la web del evento.